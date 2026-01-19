El Ayuntamiento de Segovia pide reunión urgente de la Comisión de Desembalse por posibles crecidas del Eresma

Archivo - El río Eresma a su paso por la Casa de la Moneda, a 6 de marzo de 2025. - Nacho Valverde - Europa Press - Archivo

SEGOVIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) la convocatoria extraordinaria y urgente de la Comisión de Desembalse, para pedir la apertura preventiva de las compuertas del embalse del Pontón Alto con el objetivo de evitar posibles crecidas con desbordamientos del río Eresma, tras las últimas nevadas.

La petición se ha planteado el lunes 19 de enero, por el alcalde de Segovia, José Mazarías, quien, acompañado de varios concejales de su equipo de Gobierno, se ha reunido con la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, y con la directora general del Agua, María Dolores Pascual.

Durante el encuentro, el regidor segoviano ha trasladado su preocupación ante los grandes aportes de agua que pueden producirse en el embalse como consecuencia del deshielo de la nieve caída durante el pasado fin de semana (con una nevada continua de 16 horas, desde la madrugada del sábado a las 18.30 horas de ese día, que se ha contabilizado como la mayor desde hace 5 años), una situación que según ha advertido, en base a epidodios similares de años anteriores, podría provocar incrementos significativos del caudal del río Eresma a su paso por la ciudad.

En la reunión se ha acordado que el Ayuntamiento formalice la solicitud de convocatoria de la Comisión de Desembalse, órgano competente para adoptar decisiones sobre la apertura de compuertas en los embalses de la cuenca, junto con un informe técnico, elaborado por los servicios municipales, que justificará la necesidad de aplicar medidas de laminado (apertura controlada de las compuertas para dejar salir una lámina de agua de caudal calculado) en el embalse del Pontón Alto.

El alcalde ha recordado que en episodios anteriores de crecidas del río Eresma se han producido inundaciones importantes en distintos puntos de la ciudad, como la Casa de la Moneda, la alameda del Parral, el entorno del Molino de los Señores y otras zonas situadas en cotas bajas.

Desde el Ayuntamiento se considera que la adopción de medidas preventivas puede contribuir a minimizar los riesgos asociados a posibles avenidas de agua y a garantizar la seguridad de los vecinos y de las zonas más expuestas a las crecidas del río.