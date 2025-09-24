Ayuntamiento de Segovia presenta la Agenda Urbana 2030 para buscar soluciones a la crisis de vivienda en ciudad y alfoz

SEGOVIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha presentado la Agenda Urbana de Segovia 2030, que será la hoja de ruta de las actuaciones "estratégicas" del municipio en los próximos años, con énfasis en el estudio de "soluciones a la crisis de vivienda" que se sufre en la ciudad y el alfoz.

"Llevamos más de un año trabajando en ella, y será la hoja de ruta para las líneas estratégicas de lo que queremos que sea Segovia en los próximos años", ha declarado la concejal de Hacienda, Rosalía Serrano, tras la presentación.

La Agenda está vinculada a los objetivos de Desarrollo Sostenible y analiza las necesidades ciudadanas respecto a medio ambiente, vivienda, patrimonio, creación de comunidad, de empleo y demás aspectos de evolución de la ciudad que van marcado en el día a día de la gestión municipal.

"Se ha construido a través de un proceso participativo previo con los distintos agentes segovianos: instituciones, asociaciones, colectivos como el de empresarios, etcétera, y va a continuar con ese proceso participativo", ha añadido la concejal.

La presentación se ha titulado 'Segovia, una ciudad para vivir, una ciudad para volver' y la concejal de Hacienda ha destacado el empeño en conseguir fijar población en la ciudad. "Buscamos que Segovia sea una ciudad para vivir, una ciudad a la que guste volver si no se es de Segovia o, si se fue alguien en un momento dado, que regrese, para constituir la ciudad con crecimiento, con emprendimiento, con empleo y con vivienda", ha detallado Serrano.

Una actividad complementaria a la presentación ha sido la convocatoria de alumnos de diversos centros educativos para participar en un 'hackathon', un encuentro participativo para resolver retos de emprendimiento o diseño de planes.

"Es un taller de emprendimiento para debatir el proyecto de vida que les gustaría tener para Segovia, que luego va a ser evaluado y va a generar premios a los mejores proyectos; la intención es generar ideas vinculadas al emprendimiento, al negocio, a la economía, que sirva como punto de arranque en este curso escolar para esa participación, que luego vincularemos con otras actuaciones: el Plan de Juventud, charlas y conciliación en colegios", ha continuado Rosalía Serrano.

Como ejemplo, la concejal ha citado la actual Semana Europea del Deporte, con actividades en la ciudad, relativas a salud y deporte, y al deporte en familia. Con esta forma de trabajo se estimula la participación y las propuestas parten de los ciudadanos.

PASO INMEDIATO

Respecto a la Agenda Urbana 2030, Rosalía Serrano ha marcado como paso inmediato más importante el estudio próximo sobre la situación de la vivienda en Segovia y su alfoz, para conocer las necesidades y problemas de esta materia. Sobre ello, ha recordado el anuncio del alcalde Mazarías para crear una oficina municipal de vivienda que analice los requisitos, actuaciones y ayudas a la vivienda, sea de compra, alquiler o de reforma, para que los ciudadanos se puedan informar y tener el asesoramiento correspondiente.

"Estamos desarrollando ya las actuaciones preliminares, que van vinculadas a una subvención, precisamente de la Agenda 2030, que hemos solicitado al Ministerio en este año, y que esperamos que se resuelva en breve; en todo caso, incluso aunque no tuviéramos esa ayuda, la idea es poderla implementar a la mayor brevedad posible", ha expuesto Rosalía Serrano respecto a dicha oficina municipal.

El estudio preliminar sobre la situación de Segovia y el alfoz podría estar listo, según estima la concejal, antes de final de año o inicio del 2026, para disponer de los datos con los que comenzar a tomar decisiones.

"Hay actuaciones vinculadas a los presupuestos municipales, otras están con cargo a la financiación de otras administraciones, de transferencias que nos hacen desde otras administraciones, y hay un paquete muy importante que está dentro de las ayudas de la nueva convocatoria de fondos europeos, hecha este año y de la que estamos a la espera de saber en la resolución si hemos sido beneficiarios", ha abundado la concejal.

En principio, la solicitud de subvención europea asciende a once millones, que se irían concediendo durante varios años, conforme se hayan evaluado los proyectos presentados y se apruebe su financiación. Las líneas que se han incluido en los proyectos presentados afectan a patrimonio -el Teatro Cervantes, por ejemplo-, movilidad y rehabilitación energética del centro Mazariegos de Servicios Sociales.

Así, el conjunto de ayudas europeas se solicita a través del PAI (Plan de Ayudas Integral), para proyectos que forman parte de la Agenda Urbana. "El PAI es un plan de acción para la solicitud de subvenciones, que tiene como requisito indispensable que el posible beneficiario cuente con una agenda urbana dentro de la cual se incluyan esas actuaciones, para darle coherencia y continuidad", ha explicado Serrano.

Por último, la concejal ha recordado que este año es 'año senior' y que dentro de la Agenda Urbana no sólo se exponen medidas para la población joven, sino para franjas de edad con iguales problemas, como la vivienda y el trabajo. "No nos vamos a olvidar de ningún ámbito poblacional, como no nos olvidamos de la infancia ni de nuestros mayores", ha enfatizado Rosalía Serrano.