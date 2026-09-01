Ayuntamiento de Segovia presenta Human Move, plataforma tecnológica para conectar deporte y ciudadanía

El concejal de Deportes, Jesús Garrido (izda), la atleta Idaira Prieto, la concejal de Innovación, May Escobar y el copromotor de Human Move, Jesús Sanz (Ayto Segovia) - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma tecnológica Human Move, uno de los proyectos beneficiarios de la convocatoria de ayudas 'Segovia Sí Innova', acercará "los beneficios de la actividad física y deportiva a los ciudadanos".

La concejala de Innovación, May Escobar, ha destacado que la iniciativa mostrará "de forma concreta" lo que significa para el Ayuntamiento "apostar por la innovación". "Human Move es un buen ejemplo de cómo una solución tecnológica puede dar respuesta a necesidades cotidianas y generar un impacto directo en la ciudadanía", ha detallado durante su presentación.

El proyecto ha contado con una ayuda municipal de 10.000 euros y combina tecnología, actividad física y participación social, para promover hábitos de vida saludables y favorecer la creación de una comunidad activa, tal y como han explicado los coordinadores del proyecto, Jesús Sanz y la atleta Idaira Prieto.

La plataforma movesegovia.es, diseñada para ofrecer una experiencia "sencilla y accesible", permite a los usuarios descubrir y participar en actividades relacionadas con el ejercicio físico y el bienestar, así como conectar con otras personas interesadas en compartir este tipo de experiencias. Entre las propuestas que actualmente generan mayor interés se encuentran los entrenamientos al aire libre, las marchas y los grupos de carrera, aunque el proyecto contempla ampliar progresivamente la oferta a medida que crezca la comunidad de usuarios.

Escobar ha puesto el foco en el carácter humano de la iniciativa y en el papel que debe desempeñar la tecnología. La concejala ha explicado que una aplicación como Human Move puede servir para conectar a alguien que quiere salir a correr con otras personas, organizar actividades al aire libre, crear comunidad en torno al deporte y a los hábitos saludables y animar a los ciudadanos a disfrutar más de los espacios públicos y del entorno natural de Segovia.

La presentación ha contado también con la asistencia del concejal de Deportes, Jesús Garrido, quien ha destacado el valor de Human Move como "herramienta para impulsar la actividad física" y ha asegurado que contará con el respaldo del Instituto Municipal de Deportes "para favorecer su difusión y acogida".

Garrido ha subrayado que la aplicación ofrece "nuevas motivaciones para correr, caminar, montar en bicicleta o participar en actividades y eventos del entorno" y facilita el seguimiento de los progresos y el descubrimiento de rutas locales, con el objetivo de generar "hábitos saludables de una manera más social, entretenida y accesible".

La concejala de Innovación ha defendido, asimismo, la importancia de apoyar el talento y el emprendimiento local en una ciudad en la que ha asegurado que "hay talento, hay capacidad para innovar y hay personas y empresas con ideas que pueden crecer desde aquí". Para Escobar, el papel de la administración debe ser el de "generar las condiciones para que una buena idea tenga más posibilidades de convertirse en realidad", objetivo con el que nació, ha recordado, la convocatoria Segovia Sí Innova.

La primera convocatoria de 'Segovia Sí Innova' ha tenido "una gran acogida" y el área de Innovación ya trabaja en su segunda edición, a la que concurren, en estos momentos, siete candidatos, lo que consolida "la apuesta municipal por la innovación como un motor del desarrollo económico y de la mejora de la calidad de vida de los segovianos".