El Ayuntamiento de Segovia promueve el debate sobre cambio climático con la proyección de 'Hope, estamos a tiempo'

SEGOVIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las áreas de Educación y Juventud y de Agenda Urbana y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Segovia han coordinado la proyección pública de la serie documental 'Hope, estamos a tiempo', para fomentar la reflexión y el debate ciudadano en torno a las soluciones frente a la crisis climática.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Calleja, ha asegurado que la proyección de esta serie inspirará a los ciudadanos y generará un espacio de debate y reflexión para pensar y construir ciudad en el contexto de la Agenda 2030.

La iniciativa se ha planificado en colaboración con la Mesa de las Universidades y distintos centros educativos de la ciudad, para sensibilizar a la población segoviana y promover su participación activa en la construcción de un futuro más sostenible.

La serie, creada por el divulgador Javier Peña, consta de seis capítulos dedicados a distintos temas sobre emergencia climática, abordados desde la óptica de las soluciones y los ejemplos inspiradores.

En la serie se aborda la transformación del sector industrial apostando por proyectos que contribuyan a recuperar y regenerar el medio ambiente, la creatividad en el diseño de productos, nuevos modelos de economía y nuevas formas de alimentación, la energía y el urbanismo, la importancia de los saberes tradicionales y el impacto de la educación de calidad.

Cada episodio cuenta con la participación de figuras internacionales de referencia: el fundador del Proyecto Drawdown, Paul Hawken; el fundador del movimiento Ciudades en Transición, Rob Hopkins; la creadora del concepto 'economía de la rosquilla', Kate Raworth; el investigador del CSIC y referente europeo en cambio climático y biodiversidad, Fernando Valladares; el primer aviador en dar la vuelta al mundo en avión a propulsión solar, Bertrand Piccard, y la defensora de los derechos de los pueblos indígenas del Amazonas, Nemonte Nenquimo.

El ciclo tendrá lugar entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, con 12 proyecciones de los capítulos de la serie, en dos formatos diferenciados.

Por un lado, sesiones para la comunidad educativa, adaptadas a cada centro. En cada Universidad, centros de formación e instituto participante se visualizará un capítulo de la serie con un debate posterior ente estudiantes y expertos en el tema. La primera proyección será en el Campus María Zambrano el 20 de noviembre.

Para el público general habrá emisiones abiertas en la Casa de la Lectura. La primera tendrá lugar el martes 18 de noviembre, a las 18.00 horas y la segunda, el viernes 2 de diciembre.

Durante las proyecciones abiertas participarán, además del equipo vinculado a la serie, asociaciones y entidades expertas en los temas tratados, para enriquecer el diálogo y contextualizar las soluciones en la realidad local segoviana.

Este evento forma parte del proyecto 'Vencejo (D)s: una Agenda 2030 para atraer y fijar población en Segovia', que se desarrollará hasta mayo de 2026 con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El proyecto tiene como finalidad la redacción y difusión de la Agenda Urbana de Segovia 2030 (AUSG2030), destacando a la ciudad como un entorno atractivo y sostenible para desarrollar un proyecto de vida.

La proyección de 'Hope, estamos a tiempo' se alinea con el Objetivo 3 de la AUSG2030: 'Vive Segovia por su capacidad de resiliencia', orientado a la adaptación a los escenarios climáticos futuros y la construcción colectiva de una ciudad más sostenible, con la implicación de ciudadanía y empresas.

Dentro del proyecto 'Vencejo(D)s', de la proyección de esta serie, el jueves 20 de noviembre, a las 19.00 horas, en la iglesia de San Quirce, se grabará en directo un capítulo del podcast 'Las Hijas de Felipe', en el que se contarán curiosidades sobre el turismo barroco, mostrando que la vida segoviana en los siglos XVI y XVII no era tan distinta a la del siglo XXI.

Toda la programación de actividades de difusión y concienciación se articula en torno al Laboratorio de Sostenibilidad, coordinado por las oficinas de Agenda Urbana y Fondos Europeos.

Este espacio cuenta con un apartado específico en la web municipal, donde se centraliza la información sobre el Desarrollo Urbano Sostenible en Segovia, el seguimiento de la AUSG2030 y la programación completa de actividades.