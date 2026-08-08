El Ayuntamiento de Soria activa un grupo de trabajo para responder a la falta de suministro de agua en la ciudad

El alcalde Javier Antón y la concejal de Servicios Sociales, Ana Alegre - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria ha activado un grupo de trabajo municipal para coordinar las actuaciones necesarias ante la avería registrada en la red de abastecimiento de agua potable de la ciudad y minimizar sus efectos sobre la ciudadanía.

El dispositivo implica a distintas áreas y concejalías municipales, entre ellas Alcaldía, Servicios Locales, Servicios Sociales, Deportes, Comercio, Turismo, Policía Local y Bomberos.

Su objetivo es centralizar la información, detectar las posibles afecciones y dar una respuesta coordinada a las necesidades que puedan surgir mientras Agua de Soria trabaja en la localización y reparación de la avería.

El Ayuntamiento se ha contactado con hoteles y establecimientos hosteleros, comercios, residencias y centros sociosanitarios, instalaciones deportivas y otros servicios de la ciudad para conocer el alcance de las afecciones, atender las situaciones urgentes y adoptar, en cada caso, las medidas que sean necesarias.

La piscina municipal de El San Andrés permanece cerrada temporalmente como consecuencia de la incidencia.

El Ayuntamiento informará de su reapertura en cuanto las condiciones del suministro permitan recuperar la actividad con normalidad y garantías.

Asimismo, el Consistorio mantiene comunicación con la Subdelegación del Gobierno y la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para coordinar las actuaciones y abordar las posibles afecciones en centros y servicios que son competencia de ambas administraciones.

También se ha contactado con la Diputación Provincial de Soria para contar con su colaboración y valorar la disponibilidad de camiones cisterna en caso de que fuera necesario reforzar el suministro de agua potable en las zonas afectadas de la ciudad.

En estos momentos se está rellenando algún aljibe de establecimientos hoteleros, por lo que el alcalde Javier Antón ha querido agradecer su colaboración a la institución provincial.

La avería fue detectada ayer viernes 7 de agosto a mediodía, tras registrarse un consumo anómalo y repentino en la red.

Agua de Soria localizó y reparó una primera avería en una tubería general de fundición de DN500 situada a la altura del paseo de Valobos, que afectó a los sectores 2, 3 y 4.

Sin embargo, una vez reparada, el consumo no recuperó los valores normales, por lo que continúan las labores para localizar una segunda fuga.

Los trabajos de búsqueda se están viendo dificultados porque el agua se estaría canalizando hacia la red de saneamiento y llegando hasta la estación depuradora, lo que complica la identificación exacta del punto de la avería.

Agua de Soria ha movilizado equipos especializados y personal de búsqueda de fugas, además de revisar la red con todos los medios disponibles.

AGUA TURBIA

Durante el proceso pueden producirse episodios puntuales de agua turbia o con color, así como cortes puntuales de suministro.

El Ayuntamiento y Agua de Soria continuarán informando de la evolución de la incidencia y de las medidas que se adopten.

Para cualquier aviso o consulta relacionada con el suministro, permanece operativo el teléfono de atención de Aguas de Soria: 900120925.

El Consistorio agradece la colaboración y comprensión de la ciudadanía, así como la labor de los servicios municipales, Agua de Soria y las administraciones y entidades implicadas en la gestión de esta incidencia.