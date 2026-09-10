El Ayuntamiento de Soria avanza en la sustitución de 1.800 luminarias, que reducirán el consumo en un 75 por ciento

Javier Antón visita el cambio de luminarias junto a la concejal Ana Alegre. - EUROPA PRESS

SORIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria avanza en la sustitución de 1.800 luminarias en la ciudad que reducirán el consumo entre un 70 y un 75 por ciento.

El alcalde de la ciudad, Javier Antón, ha visitado este jueves la zona de la cárcel vieja donde se está llevando a cabo la sustitución de las farolas.

En un máximo de cinco meses de sustituirán luminarias en zonas cercanas a parques en los márgenes del Duero, la Alameda de Cervantes, Los Royales, La Barriada o Santa Bárbara.

Estas nuevas luminarias se suman al nuevo modelo que ya está operativo en el Casco Viejo de la ciudad y que ya venía incorporado en las travesías, por lo que se llegará a la sustitución del 50 por ciento de las luminarias de la ciudad.

Las nuevas luminarias con tecnología LED cuentan con sistemas de telegestión, mantenimiento digitalizado, sensores de presencia y medidas antirrobo.

DOS MILLONES

Antón ha subrayado que el Ayuntamiento solicitó un préstamo al IDAE para llevar a cabo la sustitución para una inversión que supera los dos millones de euros y que se confía en amortizar en entre tres y cuatro años.

Así, ha señalado que la dinámica de las nuevas luminarias se seguirá desarrollando en los próximos años bien con nuevos préstamos y subvenciones o con fondos propios. "Los motivos del cambio son porque económicamente sale rentable y porque se reduce notable entre las emisiones de CO2, por lo que es un paso más en los compromisos con el medio ambiente y en cumplir con la Agenda 2030", ha manifestado el alcalde de la ciudad.