El Ayuntamiento de Soria crea la Mesa del Hospital El Mirón para elaborar una hoja de ruta que "garantice su viabilidad"

Reunión De La Mesa Del Mirón Para Trabajar En El Futuro Del Hospital Soriano. - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria ha promovido la constitución de la Mesa del Mirón abierta a más colectivos y con el objetivo de redactar un documento conjunto sobre el futuro del Hospital Virgen el Mirón de la capital.

El objeto de este órgano, cuya primera sesión se celebró el pasado viernes 9 de enero, es elaborar, junto a los profesionales y colectivos sociosanitarios de la provincia, una hoja de ruta "que garantice su viabilidad a medio y largo plazo", y frenar así el desmantelamiento progresivo", según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

A este primer encuentro asistieron representantes del Colegio de Médicos y de Enfermería, SATSE, UGT y CCOO y Plataforma por la Sanidad Pública y se acordó poder abrir la misma al Colegio de Trabajadores Sociales y Colegio de Veterinarios, entre otros agentes sociales implicados.

El Ayuntamiento de Soria actuará como interlocutor reconocido por la Consejería de Sanidad, ya que fue la única institución convocada en la primera reunión convertida en una bilateral con la delegación de la Junta. Asimismo, coordinará el proceso y recogerá las aportaciones de todos los colectivos para elaborar un documento base que pueda servir de referencia a la Junta para desarrollar un plan director del Hospital Virgen del Mirón.

En este contexto, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha explicado que esta iniciativa nace "ante el incumplimiento del compromiso adquirido por la Junta de Castilla y León y por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de crear un espacio de trabajo conjunto para definir el futuro del centro".

"Han pasado casi dos años desde aquel compromiso de abril de 2024 y la Junta no ha constituido esa mesa. Ante esa situación, hemos decidido asumir la iniciativa desde el Ayuntamiento", ha lamentado, para advertir de que "la falta de inversiones, la obsolescencia de las instalaciones y la pérdida progresiva de servicios" en este hospital "provocan un cierre encubierto".

Si no hay inversiones, es un "desmantelamiento paulatino por abandono", ha indicado Martínez, para señalar, asimismo, que se han perdido oportunidades de inversión de la mano de los fondos Next.