Ayuntamiento de Soria reparte tarjetas de invitación para vivir en un enclave "privilegiao" el eclipse de agosto

Presentación de la propuesta de Soria en Fitur. - AYTO SORIA

SORIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria ha presentado este viernes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) la propuesta de la ciudad para acoger y vivir el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026, un acontecimiento astronómico "excepcional" que situará a Soria como uno de los enclaves privilegiados de la península para su observación

La ciudad ha repartido tarjetas de invitación entre los asistentes y bajo el lema 'Soria, el eclipse en primera fila', la concejal de Turismo, Yolanda Santos, ha explicado que este evento "no es solo una invitación a mirar al cielo, sino a vivir una experiencia irrepetible en el lugar adecuado".

En este sentido, ha subrayado que "primera fila no es estar delante, es estar en el lugar adecuado", y que Soria reúne unas condiciones únicas por su posición dentro de la franja de totalidad del eclipse, la calidad de sus cielos, el horizonte despejado y su entorno natural.

TARJETA DE INVITACIÓN.

Durante la presentación se ha repartido una tarjeta-invitación tipo 'Save the date', concebida como una llamada para reservar la fecha y planificar la estancia en la ciudad. Esta invitación recuerda que el eclipse se desarrollará entre las 19.30 y las 21.31 horas, con un momento de totalidad que transformará el día en noche, acompañado de un descenso de la temperatura y un cambio perceptible en el entorno, una experiencia que, como han relatado quienes ya han vivido un eclipse total, "marca para toda la vida".

La concejal ha destacado que el eclipse no se reduce a un instante, sino que cobra sentido en el lugar desde el que se vive. Por ello, el Ayuntamiento ha elegido el Monte Valonsadero como espacio principal para la observación.

Se trata de un entorno natural protegido, con una vinculación histórica con la astronomía, como demuestran las pinturas rupestres de hace más de 5.000 años, testimonio de que ya entonces se miraba al cielo en este mismo enclave.

El Ayuntamiento trabaja en una experiencia de jornada completa, con actividades previas, dinámicas de grupos, espacios seguros y una organización pensada para que las personas asistentes puedan llegar con antelación, disfrutar del entorno y vivir el eclipse de forma tranquila y ordenada.

Tras el eclipse, la experiencia se prolongará durante la noche, que coincide con la lluvia de estrellas de las Perseidas, lo que permitirá disfrutar de un cielo nocturno de gran calidad en una de las zonas oscuras más destacadas de Europa.