El Ayuntamiento de Soria repartirá los pinos de Navidad los días 15, 16 y 17 de diciembre

SORIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria comenzará el próximo lunes 15 de diciembre el habitual reparto de pinos de Navidad en la plaza de toros, con ramas de poda vegetal de los propios montes de la provincia y que además se reciclarán posteriormente dentro del objetivo del promover el desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

En esta ocasión, el reparto se extenderá más días para facilitar la retirada y evitar aglomeraciones y así mantener todas las medidas higiénico-sanitarias.

El reparto se llevará a cabo las jornadas del 15 al 17 en horario de 9 a 14.00 horas en el patio exterior de la plaza de toros, con un donativo simbólico de cinco euros. Esta cantidad se entregará a una asociación.

Por otro lado, después se instalarán contenedores de poda vegetal para recogerlos y poder reutilizarlos.