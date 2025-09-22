El Ayuntamiento de Soria supervisará las aportaciones de la patronal soriana para las travesías de la ciudad

Reunión entre el Ayuntamiento de Soria y la patronal soriana . - AYUNT. DE SORIA

SORIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria supervisará las aportaciones de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES), para las obras de las travesías en la ciudad.

El alcalde de la capital, Carlos Martínez junto con la concejala de Servicios Locales, Ana Alegre, y el de Urbanismo, Luis Rey, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de FOES, Santiago Aparicio, así como otros miembros de la Federación.

La cita ha transcurrido "en buena sintonía y ha servicio de abordar algunas mejoras de movilidad relacionadas con la actuación de las travesías que de norte a sur y este a oeste suponen una inyección económica de 27 millones de euros del Gobierno de España", según han señalado desde el consistorio soriano.

También se ha aprovechado para abordar otros temas como la zona de bajas emisiones, por lo que se ha puesto sobre la mesa su apenas incidencia para el sector empresarial al afectar fundamentalmente a las zonas que ya son peatonales.

Desde el Ayuntamiento se han agradecido las aportaciones de las travesías que se centran especialmente en el uso de las mismas y su conexión del polígono de Las Casas.

FASE FINAL

En este sentido, se ha trasladado que ya están en una fase final y que poco a poco, desde que se hiciera un primer análisis, en el mes de febrero se han ajustado y mejorado para aliviar los contratiempos durante la ejecución.

"Mejorar la seguridad en toda la zona, con medianas, pasos iluminados y rotondas, además de conseguir espacios peatonales y ciclistas, es uno de los aspectos más importantes de la transformación de la ciudad", como han trasladado desde el Ayuntamiento de Soria.

Por otro lado, se ha recalcado la situación anterior de estas vías totalmente abandonadas con cuatro carriles que complican los pasos y una situación insostenible de las aceras.

Desde el Ayuntamiento se analizarán con los técnicos y la Policía local todas las ideas recibidas por FOES y se trabajará en coordinación con el Gobierno, que ejecuta la obra, para ver cuáles se pueden implementar. Así, además de la atención individualizada que se presta a cada empresario cuando reporta alguna incidencia, se ha apuntado por ambas partes la intención de fortalecer todavía más los lazos a través de la Federación para abordar algunas de estas situaciones de forma colectiva.