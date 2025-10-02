El Ayuntamiento de Tordesillas multiplica por cinco la subvención a su Mercado Medieval que se celebra el fin de semana. - AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS

TORDESILLAS (VALLADOLID), 2 (EUROPA PRESS) El Mercado Medieval de Tordesillas (Valladolid) celebra este fin de semana su 32ª edición con un importante impulso por parte del Ayuntamiento, que ha decidido multiplicar por cinco la subvención destinada a esta cita, en coordinación con el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) y la Asociación de Empresarios, con el objetivo de reforzar tanto la programación como la ambientación del evento, que cada año atrae a cientos de visitantes.

El alcalde, Miguel Ángel Oliveira, subraya que la mayor inversión se ha destinado a enriquecer la oferta de ocio: "En materia de organización y coordinación de puestos entendíamos que no era necesario un mayor presupuesto, pero sí en lo relacionado con las actividades complementarias en las calles. Queremos que, además de su carácter comercial, el mercado sea también un espacio de disfrute para las familias".

Entre las novedades, se incorporan talleres infantiles, espectáculos de malabares y actuaciones de calle, además de una mejora sustancial en la decoración y ambientación de los espacios. Asimismo, el recorrido del mercado se amplía este año, ocupando más calles y la totalidad de la plaza Santa María.

El Ayuntamiento, además de su aportación económica, asume la tramitación de licencias, la adecuación de infraestructuras (agua, desagües, electricidad) y el impulso del plan de comunicación y promoción a nivel provincial y regional. También ha reforzado la seguridad, duplicando el número de efectivos de Policía Local y Protección Civil, y dispondrá de personal de mantenimiento para garantizar el correcto desarrollo del evento.

Oliveira defiende que este esfuerzo marcará un punto de inflexión en el futuro del Mercado Medieval: "El objetivo es que, con esta ampliación en la subvención, vayamos alcanzando un estándar de calidad superior que permita atraer a más visitantes y consolidar a Tordesillas como un referente turístico".

El Consistorio confía en que ya en esta edición se refleje el impacto positivo de la inversión tanto en el número de turistas como en la experiencia de los vecinos y visitantes.