Ayuntamiento de Valladolid acusa al PSOE de "inventar" y aclara que el caso del coche del alcalde es distinto al resto

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid, Silvia Tomillo, ha criticado el intento "muy burdo" del Grupo Socialista de intentar confundir a la ciudadanía y de "inventar" temas al criticar la falta de información sobre el uso del coche del alcalde, cuando su conductor es eventual y tienen un régimen diferente a los de régimen interno, lo cual es "falsear la realidad".

La concejala responde así a las críticas del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, que ha acusado de "falta de transparencia" a PP y Vox ante su negativa de "dar información" sobre el uso del coche oficial del alcalde, Jesús Julio Carnero, y han censurado que todos los vehículos oficiales, "excepto el del actual alcalde", registren la actividad diaria.

Tomillo, quien considera "gravísimo" lo que intenta el PSOE, ha incidido en que los socialistas ya preguntaron por esta cuestión hace "semanas" y se dio la respuesta pertinente, pero lo llevan a colación como una moción "a pesar de que se ha emitido desde Secretaría General un informe que ha explicado con claridad que esa información no está documentada" y, por tanto, no se puede facilitar.

En este sentido, ha aclarado que el alcalde tiene un conductor eventual con un régimen distinto y, por tanto, no se le puede equiparar al resto de conductores del ayuntamiento, ya que está supervisado directamente por Alcaldía y tiene una disponibilidad de 24 horas. "Compararlo con una unidad de régimen interior es falsear la realidad", ha asegurado.

Además, ha afirmado que el Grupo Socialista lo sabe, considera que es "verdaderamente vergonzoso" lo que hacen y ha acusado al PSOE de haber estado "durante años derrochando fondos públicos sin dar ningún tipo de explicación", cuando ahora llegan "a dar lecciones de transparencia".

"Transparencia, señores, no es manipular. Transparencia no es montar debates artificiales. Transparencia es cumplir la ley, respetar informes técnicos y dejar que el Ayuntamiento haga su trabajo y especialmente dejar de usar el ayuntamiento como plataforma política. Y en eso el PSOE no tiene ninguna credibilidad", ha concluido.