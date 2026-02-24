Ayuntamiento de Valladolid adapta la financiación de la Ayuda a Domicilio a la doctrina del TS sin aumentar el precio

VALLADOLID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de establecimiento de la tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que no implicará modificación alguna en la fórmula de cálculo ni en el importe económico que satisfacen las personas usuarias, al ser la única diferencia la naturaleza jurídica del ingreso.

Hasta ahora, este servicio se financiaba mediante la figura del precio público en la parte del coste del servicio que aportaban los usuarios del mismo, señala el Consistorio a través de un comunicado.

El Tribunal Supremo establece, a través de una sentencia reciente, que para los dependientes en grado III, personas en situación de gran dependencia, el servicio prestado debe financiarse aplicando una tasa en lugar de un precio público como se hacía hasta ahora, al tratarse de un servicio indispensable, no voluntario y prestado en régimen de derecho público.

"En aplicación de esta doctrina jurisprudencial, se considera necesario adecuar el régimen financiero del Servicio de Ayuda a Domicilio, estableciendo la correspondiente tasa municipal para las personas usuarias con reconocimiento de grado III de dependencia, manteniéndose el régimen de precio público para el resto de las personas usuarias del servicio (grados I y II, o personas sin grado reconocido)", explica el Ayuntamiento.

En resumen, el usuario, "no va a ver de ninguna manera reducida la atención recibida ni incrementado el precio", por lo que mantendrá las mismas condiciones en el servicio que recibe.