Ayuntamiento de Valladolid adjudica por 1,6 millones las obras de reparación del Campillo, que se ejecutarán en 18 meses

Simulación del resultado del diseño del Mercado del Campillo tras la intervención. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado el contrato de obras de reparación, subsanación de patologías y mejoras del Mercado Municipal de El Campillo a la empresa HARAL 12 Servicios y Obras, por un importe de 1.627.759 euros, IVA incluido.

Según han señalado fuentes municipales, la actuación tiene como objetivo resolver las distintas patologías que presenta actualmente el edificio y mejorar sus condiciones de funcionamiento, seguridad, accesibilidad y conservación, al tiempo que permitirá renovar su imagen arquitectónica y reforzar su integración en el entorno urbano.

Las obras, adjudicadas por un coste ligeramente inferior al de licitación, tendrán un plazo de ejecución de 18 meses y comenzarán una vez se formalice el contrato con la empresa adjudicataria y se suscriba la correspondiente acta de replanteo. De acuerdo con las previsiones municipales, los trabajos podrán iniciarse durante el último trimestre de este año y "concluirán en el primer trimestre de 2028".

Uno de los aspectos destacados de la intervención será que la actividad económica del mercado continuará durante la ejecución de las obras, al igual que el funcionamiento del aparcamiento y del centro cívico municipal ubicado en el edificio.

La planificación de los trabajos deberá garantizar, por tanto, la continuidad de estos servicios y actividades durante el desarrollo de la actuación.

El proyecto contempla la intervención sobre las fachadas del mercado, que presentan grietas y desprendimientos hacia la vía pública, así como sobre la cubierta y los lucernarios.

También se actuará en los pavimentos de los muelles de carga y en las zonas de servicio, que presentan un importante desgaste derivado del uso.

Asimismo, se renovará el cuarto de residuos para mejorar sus actuales condiciones de salubridad e higiene y se habilitará una conexión directa entre el aparcamiento y el mercado, de manera que los usuarios puedan acceder de un espacio a otro sin necesidad de volver a salir a la vía pública.

El proyecto incluye además mejoras en las condiciones de seguridad y protección contra incendios, así como actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad del edificio.

RENOVACIÓN DE LA IMAGEN EXTERIOR

La intervención permitirá también renovar la imagen exterior del Mercado del Campillo. Para ello, la fachada quedará envuelta por una "piel metálica traslúcida" que proporcionará al edificio una nueva identidad arquitectónica y reforzará su presencia en el entorno urbano.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha destacado la importancia de poder acometer una actuación "totalmente necesaria" para garantizar la continuidad de la actividad comercial del mercado, así como del centro cívico y del aparcamiento.

Martín ha señalado que esta intervención "demuestra la apuesta clara por el mantenimiento y el impulso de los mercados municipales de nuestra ciudad" y permitirá garantizar que estas instalaciones puedan continuar prestando servicio en las mejores condiciones.

El Ayuntamiento completa con esta actuación se completa el proceso de grandes renovaciones estructurales de los mercados municipales de Valladolid, iniciado con la rehabilitación integral del Mercado del Val y continuado posteriormente con las actuaciones realizadas en los mercados de Las Delicias y Rondilla.

NUEVO PUESTO ADJUDICADO EN EL MERCADO DE DELICIAS

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado también la adjudicación de un nuevo puesto en el Mercado Municipal de Las Delicias, que permitirá ampliar la actividad de cafetería, un servicio complementario para los usuarios del mercado.

Esta adjudicación se suma al proceso de recuperación y ocupación de puestos que está experimentando el mercado tras las mejoras introducidas en las condiciones de licitación y las reducciones del canon municipal impulsadas por la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo.

La actividad de cafetería fue recuperada el pasado año y esta nueva adjudicación permitirá continuar ampliando su presencia en el Mercado de Las Delicias y reforzar la oferta de servicios complementarios a la actividad comercial.