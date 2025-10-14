El Ayuntamiento de Valladolid adjudica la adquisición de nueve vehículos para el Servicio de Limpieza por 743.000 euros

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado la adquisición de nueve vehículos de diferentes características que se destinarán al Servicio Municipal de Limpieza, por un total de 742.657 euros.

Se asignarán tanto a los equipos de recogida de enseres como a los de limpieza y será financiados por la Junta a través del Fondo de Cooperación Económica Local, según han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, se van a adquirir dos camiones con caja basculante y plataforma elevadora trasera por un importe de 188.216 euros y 16 semanas de plazo de entrega; tres vehículos con cabina sencilla, caja abierta y plataforma elevadora trasera por un importe de 218.337 euros y siete meses de plazo de entrega; cuatro vehículos con cabina doble y caja abierta equipados con un extendedor de sal desmontable por un importe de 336.104 euros y 16 semanas de plazo de entrega.

La adquisición de varios vehículos destinados al Servicio de Limpieza se ha planteado por parte del Ayuntamiento de cara a sustituir los vehículos más antiguos, con menores niveles de efectividad o sin capacidad ya para el trabajo correcto por otros nuevos que permitan una mejor realización de funciones.

El número vehículos del servicio de estas características es de 24 (once con plataforma elevadora y 14 con caja abierta), con una antigüedad media de doce años.

Cada uno de los dos camiones con caja basculante y plataforma elevadora estará compuesto de chasis con cabina para tres ocupantes, caja abierta basculante de una capacidad aproximada de 16 metros cúbicos, con plataforma elevadora hidráulica sobre columnas en la parte trasera.

El autobastidor tendrá las características adecuadas para el transporte de enseres de origen doméstico (muebles, electrodomésticos, etc.) y las cajas basculantes estarán concebidas y diseñadas para la recogida de residuos sólidos y enseres de origen doméstico, comerciales, etc.