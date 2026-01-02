El Ayuntamiento de Valladolid adjudica el servicio de recogida selectiva de envases ligeros por 2.450.338 euros

Archivo - Contenedores de residuos. Foto archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento ha adjudicado a FCC Medio Ambiente, S.A.U. el contrato del servicio de recogida selectiva de envases ligeros en Valladolid, por un importe de 2.450.338 euros, IVA incluido.

Dicho contrato tendrá una duración de dos años, prorrogable por otros dos (uno más uno), y dará continuidad a la prestación del servicio tras la finalización del actual a principios de enero de 2026 e incluye la aportación por parte del adjudicatario de todos los medios necesarios para la prestación del servicio, tales como los 1.134 contenedores actuales, con la posibilidad de un incremento de hasta un 4%, cinco camiones de recogida, otro de transporte de estos y un vehículo eléctrico para inspección, además del personal necesario para la prestación del servicio.

La empresa adjudicataria deberá garantizar el servicio de recogida y transporte al CTR de Valladolid de los residuos depositados en los contenedores de envases, el mantenimiento de estos y lavado de los mismos. En su oferta, plantea como mejoras, entre otros, un tiempo de respuesta a la recogida de desbordes en los contenedores de 12 horas y de 24 horas para la resolución de averías en los contenedores.