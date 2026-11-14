El Ayuntamiento de Valladolid anima a acogerse a la Cuenta Tributaria para la "comodidad" del pago de impuestos en 2027

Cartel informativo de la Cuenta Tributaria Municipal de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, anima a los ciudadanos a acogerse a la Cuenta Tributaria Municipal para 2027, un sistema que permite organizar y distribuir a lo largo de todo el año el pago de los principales impuestos y tasas locales.

La iniciativa tiene como finalidad aportar "mayor comodidad, previsión y tranquilidad" a los contribuyentes para el pago de las tasas durante el próximo año y permite abonar los impuestos a través de doce cuotas mensuales, sin intereses de demora, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Las solicitudes podrán presentarse durante este mes en la Oficina de Atención al Contribuyente, situada en la Plaza de Santa Ana, número 6, planta baja; en el Registro General del Ayuntamiento, y a través de la sede electrónica municipal (www.valladolid.es).

Para acogerse a esta modalidad es necesario estar incluido en el censo de los tributos correspondientes, no tener deudas pendientes en la Administración pública, domiciliar las cuotas en una única cuenta bancaria y que el importe total anual de los tributos integrados alcance al menos los 200 euros.

La Cuenta Tributaria permite integrar diferentes impuestos municipales como el IBI, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Actividades Económicas, la tasa de recogida de residuos, la tasa de vados, entre otras tasas municipales de carácter periódico.

Además, esta modalidad de pago, que no genera intereses de demora, contempla la regularización de las posibles diferencias en la cuota correspondiente al mes de diciembre, para ofrecer así un sistema "sencillo y ordenado" para cumplir con las obligaciones tributarias municipales.

Desde la Concejalía de Hacienda se ha destacado "la importancia de seguir impulsando medidas que acerquen la Administración a los ciudadanos y hagan más sencillos sus trámites cotidianos".

El servicio tiene el objetivo de ofrecer "facilidades, mejorar la atención al contribuyente y poner a su disposición herramientas que le permitan gestionar sus obligaciones con mayor flexibilidad y previsión".

Por ello, el Ayuntamiento ha invitado a los vallisoletanos que todavía no utilizan este sistema a informarse y valorar sus ventajas, por la "comodidad" de la economía doméstica al tener los pagos domiciliados y distribuidos durante los doce meses del año, así como para evitar desembolsos puntuales de mayor importe.

Los interesados en acogerse a la Cuenta Tributaria Municipal pueden obtener más información a través del teléfono 983 426 426 o del correo electrónico 'nat@ava.es'.