El Ayuntamiento de Valladolid aprueba acuerdos que permitirán construir 191 viviendas en la ciudad

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en su reunión de este lunes varias licencias urbanísticas vinculadas al desarrollo residencial de la ciudad que, en su conjunto, permitirán construir 191 nuevas viviendas, mediante nuevas promociones, la transformación de locales en viviendas y la ordenación de futuros desarrollos residenciales.

El conjunto de acuerdos, según han detallado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, afecta a distintos ámbitos de Valladolid, sobre todo a los sectores de Parquesol y El Peral, y contempla actuaciones que suman una "importante inversión privada" y "permiten avanzar en la generación de nueva oferta de vivienda".

La actuación de mayor dimensión corresponde a la licencia concedida a Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios para la construcción de un edificio de 122 viviendas en una parcela del sector Laderas Suroeste de Parquesol, situada entre las calles Compositor Facundo de la Viña y Martín Santos Romero.

La promoción se desarrollará sobre una parcela de 6.022 metros cuadrados (m2) y contará con una edificabilidad de 10.275 metros cuadrados.

El proyecto contempla, además de las 122 viviendas, 125 plazas de garaje, 122 trasteros, anexos y piscina. El edificio se configura como un bloque continuo adaptado a la geometría y a los desniveles de la parcela, con siete portales y siete núcleos de comunicación.

La edificación contará con dos plantas de sótano destinadas principalmente a aparcamiento, trasteros y espacios vinculados a las instalaciones y servicios comunitarios, mientras que las plantas sobre rasante albergarán las viviendas El presupuesto de ejecución material asciende a 14.640.000 euros.

18 NUEVAS VIVIENDAS EN EL PERAL

La Junta de Gobierno Local también ha concedido licencia a Valladolid Sur Fase 15 Sociedad Cooperativa para la construcción de 18 viviendas en bloque abierto en una parcela situada en la calle Papaya, en el barrio de El Peral.

La actuación se desarrollará sobre una parcela de unos 1.623,27 m2, con una edificabilidad computable cercana a los 1.724,60 m2, y contempla la construcción de un bloque lineal distribuido en sótano, planta baja, primera, segunda y ático.

La promoción contará con garaje, trasteros, zonas comunes y piscina comunitaria, además de espacios ajardinados con césped y arbolado de sombra. El acceso al edificio se realizará a través de dos portales desde la plaza o parque público.

El proyecto, cuyas condiciones urbanísticas fueron fijadas en el Estudio de Detalle aprobado el 23 de diciembre de 2024, cuenta con un presupuesto de ejecución material de 2.502.079 euros.

TRES NUEVAS VIVIENDAS MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DE LOCALES

Entre los acuerdos adoptados se incluyen asimismo dos licencias urbanísticas que permitirán incrementar la oferta de vivienda mediante la transformación y cambio de uso de locales existentes.

En la calle Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat, 3, en Villa de Prado, se ha concedido licencia a la sociedad Valago Heritage para transformar un local de planta baja, actualmente en bruto y con una superficie construida de 129 metros cuadrados, en dos viviendas, de 49,75 y 60,40 m2 construidos, respectivamente.

La actuación implica también la modificación del número de elementos privativos del complejo inmobiliario y cuenta con un presupuesto de ejecución material de 56.769 euros.

Por otra parte, en otro local situado en la calle Linares, 4, se ha concedido licencia para modificar un complejo inmobiliario de manera que el espacio comercial de 174,64 m2, que ocupa las plantas baja y primera del edificio, pase a configurarse como un local en planta baja y una vivienda en la primera planta.

La nueva vivienda tendrá una superficie construida de 90,69 metros cuadrados, mientras que el local contará con 83,91 metros cuadrados. El presupuesto de ejecución material de esta actuación asciende a 44.552 euros.

ORDENACIÓN DE UN FUTURO DESARROLLO DE 48 VIVIENDAS

Finalmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la constitución de un complejo inmobiliario privado en otra parcela de 'El Peral', en el que se permitirá el desarrollo futuro de 48 viviendas.

Esta actuación completa el conjunto de acuerdos adoptados en materia residencial y permite avanzar en la ordenación de un nuevo ámbito destinado a vivienda en el entorno del sector 42 de 'El Peral'.

De este modo, los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno Local suman 191 viviendas entre las nuevas promociones residenciales, las actuaciones de transformación de locales y el futuro desarrollo residencial previsto en el Sector 42 El Peral.