El Ayuntamiento de Valladolid aprueba la construcción de 82 nuevas viviendas libres en Los Santos-Pilarica

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado conceder a Cavidel Santos Pilarica S.L. la correspondiente licencia de obras para la construcción de un edificio de 82 viviendas libres, locales comerciales, garajes y trasteros, en una parcela situada en el Paseo de Juan Carlos I, entre las calles Nebulosa y Galaxia, en el Plan Parcial Los Santos-Pilarica.

El ámbito tiene una superficie de 3.798 metros cuadrados, una edificabilidad de 7.000, con al menos 640 para usos complementarios al residencial, según ha precisado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Los accesos peatonales al edificio, que cuenta con un presupuesto previsto de más de siete millones de euros, se realizan desde la calle Nebulosa, el Paseo de Juan Carlos I y la calle Galaxia, y el acceso rodado se producirá por la calle Nebulosa.

El edificio es un bloque lineal con planta en 'U', con desarrollo a lo largo de la calle Nebulosa, Paseo de Juan Carlos I y calle Galaxia. Asimismo, se han previsto soportales a lo largo de las calles Galaxia y Paseo de Juan Carlos I, tal y como marca el plano de ordenación.

El inmueble planteado cuenta con dos plantas de sótano, planta baja y cuatro plantas sobre rasante y una planta de ático. Así, en plantas de sótanos se disponen 104 plazas para coches, 82 trasteros y cuartos de instalaciones, así como los accesos a las plantas superiores mediante escaleras y ascensores.

Igualmente, en planta baja se disponen el acceso rodado mediante rampa a los sótanos, seis locales comerciales y cuatro portales que dan acceso a seis escaleras de comunicación con el resto de plantas. También en esta planta se sitúa una vivienda en el portal 1 y en general los portales disponen de cuartos de instalaciones, bicicletas y cuartos de comunidad.

Por otro lado, en las plantas superiores se disponen 81 viviendas de dos y tres dormitorios, por lo que en total se proyectan 82 viviendas.

Además, la zona urbanizada interior cuenta con zonas verdes, zonas deportivas, con piscina y pista de pádel, y zona exterior de juegos infantiles.

MODIFICACIÓN DE PROYECTO

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la aprobación del proyecto básico y de ejecución para la modificación de la licencia de construcción de 14 viviendas unifamiliares y 10 piscinas individuales, más zonas comunes, en las calles Ágreda, Valdavia y Camino Viejo de Simancas, en una parcela del Sector 'Villas Norte'.

El proyecto anterior contemplaba la ejecución de piscinas en solo tres viviendas.