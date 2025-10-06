El Ayuntamiento de Valladolid aprueba un incremento de 1,67 millones para el Acuerdo Marco de Servicios Sociales

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes la modificación del Acuerdo Marco de cofinanciación de Servicios Sociales suscrito con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León para el periodo 2025-2027, que contempla una aportación de 1.670.383,14 euros.

Esta cuantía, destinada al incremento de los módulos de financiación en los ámbitos de personal técnico de Servicios Sociales, Servicio de Ayuda a Domicilio, Estancias Diurnas y el Plan Municipal de Prevención de Drogas y otras Adicciones, se suma al marco inicial aprobado para los ejercicios 2024-2027, que ascendía a 64.687.947,72 euros.

Con las adendas aprobadas en 2024 y la ahora ratificada en 2025, la aportación de la Gerencia de Servicios Sociales se eleva hasta los 69.219.811,65 euros, lo que supone un incremento del 7 por ciento respecto al acuerdo inicial, según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press.

En este marco, el pasado 30 de junio de 2025, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción institucional para evaluar el Acuerdo Marco de financiación de los Servicios Sociales para instar a la Junta de Castilla y León a reforzar su aportación.

En este sentido, la Administración autonómica "ha dado respuesta" a esas solicitudes e incrementará de forma progresiva los módulos de financiación de personal técnico, del Servicio de Ayuda a Domicilio y de las Estancias Diurnas.

Con esta línea de colaboración y coordinación entre la Administración autonómica y la local, el objetivo es reforzar la atención social a la ciudadanía de Valladolid, con especial atención a las personas en situación de dependencia y a quienes atraviesan dificultades económicas o sociales.