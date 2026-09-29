El Ayuntamiento de Valladolid autoriza actuaciones que permitirán crear 29 nuevas viviendas en cuatro ubicaciones

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado tres licencias que permitirán la creación de 20 nuevas unidades residenciales mediante la transformación de locales en viviendas o estudios y la normalización de una parcela en la calle Arenas, que permitirá ampliar en unas nueve viviendas más el parque residencial.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado distintos expedientes en materia de vivienda y gestión urbanística que permitirán incorporar 29 nuevas viviendas y unidades residenciales a la ciudad.

Las actuaciones comprenden la transformación de locales existentes en viviendas, estudios y apartamentos, así como el desarrollo de una nueva parcela residencial mediante un proyecto de normalización.

En concreto, tres de los expedientes corresponden a licencias urbanísticas para la transformación de locales, que permitirán crear 20 nuevas unidades residenciales. Diez de ellas se ubican en la plaza Crepúsculo, del barrio de la Farola, en un local de 353,80 metros cuadrados construidos; dos viviendas en un local de 66,68 metros en la calle Gallo, 3, que fue un bar; y ocho viviendas en la calle Doctor Sánchez Villares, 33.

Este último proyecto contempla una vivienda de dos dormitorios, dos estudios y cinco apartamentos, con acceso desde el espacio retranqueado de la edificación.

PROYECTO DE NORMALIZACIÓN EN LA CALLE ARENAS

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado también el inicio del procedimiento legalmente previsto para la aprobación del Proyecto de Normalización de la Unidad NU.18-03 'Calle Arenas', instrumento de gestión que desarrolla la unidad de normalización y urbanización delimitada mediante el Estudio de Detalle aprobado definitivamente por el Pleno municipal el 24 de noviembre de 2025.

El ámbito de actuación comprende los números 10D, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26 de la calle Arenas, en el barrio de Girón, así como el número 31D de la calle Enseñanza, con una superficie total de 3.208 metros cuadrados.

El proyecto define las cesiones gratuitas al Ayuntamiento de Valladolid, que comprenden 842 metros cuadrados destinados a red viaria y 144 destinados a espacios libres, lo que supone un total de 986 m2. La normalización dará como resultado once parcelas y recoge la identificación de los propietarios de las fincas originales y la asignación del aprovechamiento correspondiente.

Como resultado de la gestión urbanística, la nueva red viaria interior y la nueva parcela de residencial unifamiliar permitirán ampliar el número de viviendas en unas nueve.

El proyecto ha sido informado favorablemente por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística.