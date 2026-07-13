El Ayuntamiento de Valladolid cambia fechas en los conciertos de las Fiestas y deja el del 10 de septiembre por anunciar

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala Blanca Jiménez, junto a los artistas locales que actuarán en la Plaza Mayor en las Fiestas de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha adelantado al domingo 6 de septiembre los conciertos de Burning y Obús y al miércoles 9 las actuaciones de las DJ Bego Martín y Mestiza, de manera que el jueves 10 es la única noche de las Ferias y Fiestas de Virgen de San Lorenzo de la que queda por anunciar el artista principal que se subirá al escenario de la Plaza Mayor.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha presentado este lunes, 13 de julio, a los artistas locales que acompañarán a los principales del cartel de Fiestas, momento en el que ha dado a conocer un calendario que presenta modificaciones.

En concreto, se ha cambiado la fecha de los conciertos de Burning y Obús, que en lugar del miércoles 9, como estaba anunciado, actuarán el domingo 6, y de las DJ Bego Martín y Mestiza, que ofrecerán su espectáculo finalmente el 9 y no el jueves 10, como estaba planteado.

Así, el jueves 10 de septiembre es el único día en el que falta por anunciar al artista principal del cartel de Fiestas, un nombre que podría ser una propuesta internacional, ya que en los últimos años el Consistorio ha incluido al menos una propuesta de este tipo en el calendario de la celebración en honor a la Virgen de San Lorenzo.

En este cartel también se incluyen propuestas vallisoletanas de diferentes estilos musicales que abrirán como teloneras las "noches mágicas" de conciertos en la Plaza Mayor.

Jiménez ha manifestado el "orgullo" del Ayuntamiento por el "talento" de los artistas locales seleccionados que actuarán junto a los titulares nacionales en un lugar que se convierte en la "plaza de la música nacional".

ARTISTAS VALLISOLETANOS

La programación comenzará el viernes 4 de septiembre con la actuación de Carmen Sánxez, una "prometedora artista vallisoeltaa" que destaca por su "versatilidad" y fusión de estilos, tal y como ha destacado la concejala sobre la cantante que será la telonera de una edición especial de la fiesta Cristongo que contará con Marlena, DJ y Los del Lío.

Sandra Promis, ganadora del certamen Demo Express 2025, será la encargada de abrir la noche del sábado 5, cuando su presencia "poderosa" tomará el escenario con una propuesta que mezcla trap, drill y sonidos acústicos y en la que muestra su sólida trayectoria en la danza. La artista será la telonera de Judeline.

Las ganadoras del último certamen Onda Rock, Cianóticas Perdids inundarán la plaza Mayor de su estilo 'cuqui punk' el domingo 6 de septiembre. Sus letras sobre "resiliencia, superación y empoderamiento", así como "rabia", harán "vibrar" al público vallisoletano antes de la actuación de Burning y Obús.

El lunes 7 será Erik Urano, que "deja huella en el rap en español" y ha actuado en el Primavera Sound o el BBK Live, será la representación vallisoletana antes de la actuación como artista principal de Rusowsky, también vallisoletano.

El martes 8 de septiembre antes de la actuación de Carlos Baute, serán los participantes de 'Pequeñas estrellas' quienes ocupen el escenario de la Plaza Mayor, ha detallado Jiménez, para señalar que Paco Devotion, conocido por hacer que "varias generaciones de la ciudad vibren al ritmo de las mejores canciones de la historia de la música, será el telonero de Bego Martín y Mestiza el miércoles 9.

La compositora y artista MAREF será la encargada de abrir la noche del 10 de septiembre con su talento "multidisciplinar" y su sonido alt-pop electrónico y emocional. La vallisoletana precederá a un grupo o artista aún por desvelar.

Posteriormente, el viernes 11, la banda de indie rock Bravo Maldonado recalará en las Fiestas para mostrar una propuesta con la que ya ha actuado en varios festivales. Lo hará como telonera de Carolina Durante.

El sábado 12 será la única jornada sin teloneros vallisoletanos, al ocupar el escenario ya Ana Guerra y Leire Martínez, y finalmente el domingo 13 El Pérrez será el encargado de inaugurar la noche flamenca de las fiestas, que concluirán con el espectáculo Pura Verdad Flamenco.

La concejala ha invitado a acercarse a la Plaza Mayor también para "disfrutar" del talento vallisoletano "cualquiera de los días" de Fiestas. "Vamos a encontrar a uno de nuestros grandes artistas abriendo noches mágicas y sobre todo haciendo que Valladolid siga siendo la gran plaza mayor de la música nacional", ha aseverado.