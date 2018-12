Ayuntamiento de Valladolid celebra el 40 Aniversario de la Constitución con alumnos que reflexionan sobre el Artículo 1

Publicado 05/12/2018 13:25:56 CET

VALLADOLID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este miércoles un acto oficial por el 40 aniversario de la Constitución Española con varias decenas de escolares de siete centros privados, públicos y de educación especial que han expuesto varias redacciones en las que han trabajado sobre los conceptos del Artículo 1 de la Carta Magna.

El acto ha estado presidido por el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, que ha estado acompañado por las concejalas de Educación, Infancia e Igualdad, Victoria Soto, y de Cultura y Turismo, Ana Redondo. También han asistido ediles de otras formaciones políticas municipales, como los 'populares' Antonio Martínez Bermejo y Jesús Enríquez.

Los protagonistas de la mañana han sido 80 escolares de los centros educativos Rafaela María, Gonzalo de Berceo, Miguel Íscar, Pedro Gómez Bosque, El Corro, Nuestra Señora del Rosario y Patrocinio San José, que han participado a través de la Guía Municipal de Actividades Educativas.

Como ha destacado Óscar Puente, es una de las actividades "más demandadas" y "mejor valoradas" entre las muchas que ofrece la Concejalía de Educación, Infancia e Igualdad en el marco de su actividad educativa.

Este año el tema elegido ha sido el 40 aniversario de la Carta Magna y, en los distintos centros educativos, los alumnos han trabajado sobre el artículo 1 de la constitución, que declara que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, y han expuesto sus ideas y comentarios sobre dicho artículo.

Algunos de los escolares han contado la historia de la Constitución en primera persona, como si fuera un personaje más, otros la han entrevistado para explicar uno de los puntos del artículo y también ha estado muy presente el recuerdo al primer alcalde de Valladolid en la presente etapa democrática, Tomás Rodríguez Bolaños, fallecido hace un mes.

Alumnas de Secundaria del colegio Nuestra Señora del Rosario han aprovechado la lectura de su trabajo para defender que los conceptos de Justicia, Libertad, Igualdad y pluralismo político están interrelacionados entre sí y cada uno de ellos es necesario para que los otros tengan vigencia. "Sin igualdad y pluralismo no puede haber justicia ni libertad", han aseverado.

'NO ES NO' Y 'VIVA ESPAÑA'

Las jóvenes han añadido el mensaje claro del 'No es no'. "Nunca olvidéis que cuando estés conmigo, no es no. Si no te digo nada, es no. Si no te digo que sí, es no", ha aseverado una de ellas, antes concluir la lectura con tres vivas a España, el Rey y la Constitución.

Después de cantar el cumpleaños feliz, los alumnos han planteado distintas preguntas al alcalde y el resto de miembros de la Corporación y, tras ello, ha tenido lugar una sesión de cuentacuentos.

El acto ha estado amenizado con las interpretaciones musicales a cargo de los profesores de la Escuela Municipal de Música 'Mariano de las Heras'.