El Ayuntamiento de Valladolid celebra el Día de la Madre con un vídeo que reconoce "su papel fundamental en la sociedad"

1083601.1.260.149.20260503115451 Una madre da un biberón a un bebé, en una imagen del vídeo del Ayuntamiento de Valladolid por el Día de la Madre. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid celebra este domingo el Día de la Madrid con la publicación de un vídeo en el que rinde homenaje a todas las madres vallisoletanas y reconoce "su papel fundamental en la sociedad".

El vídeo, difundido a través de los canales oficiales y redes sociales, recoge mensajes de cariño, agradecimiento y reconocimiento hacia las madres, para poner en valor su "esfuerzo, dedicación y compromiso".

A través de imágenes cercanas y testimonios, la pieza audiovisual busca "conectar con la ciudadanía y destacar la importancia de la figura materna en la vida cotidiana", tal y como ha indicado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La pieza ha sido realizada por el videógrafo vallisoletano David Sanz, quien ha captado "con sensibilidad y cercanía" tanto los "espacios más representativos de la ciudad" como la "espontaneidad" de sus protagonistas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende "poner en valor el papel imprescindible de las madres, así como expresar el agradecimiento de toda la ciudad por su labor constante, muchas veces silenciosa pero siempre esencial".