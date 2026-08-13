El Ayuntamiento de Valladolid centra sus políticas de Juventud en la formación, la vivienda y la salud mental

La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid, Carolina del Bosque, realiza un balance de las actuaciones de su Concejalía durante el curso 2025-26 - EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha realizado un balance de las actuaciones desarrolladas por la Concejalía de Juventud durante el curso 2025-2026, un periodo en el que ha centrado sus esfuerzos en el apoyo a la formación académica, el acceso a la vivienda, el cuidado de la salud mental o la prevención de adicciones, entre otros aspectos.

Según ha explicado la concejala de Juventud, Carolina del Bosque, con todas las actuaciones emprendidas, el Consistorio ha buscado facilitar "más recursos, oportunidades y participación" para los jóvenes, ya que son "el futuro y el presente de Valladolid".

En primer lugar, Del Bosque ha destacado la labor del Ayuntamiento para reforzar los recursos destinados a facilitar el estudio y la preparación académica de los jóvenes, mediante la ampliación de las salas municipales de estudio.

Durante 2025, estos espacios, habilitados en distintos Centros de Vida Activa con horarios alternativos a los de las bibliotecas municipales, han registrado 14.937 usos, mientras que más de 5.000 jóvenes han utilizado las zonas de estudio en horario nocturno en los Espacios Jóvenes.

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SALUD MENTAL

La concejala ha señalado la salud mental y el bienestar emocional como otro de los puntos importantes de las políticas de la Concejalía, a raíz de que se detectara una "carencia de recursos" para atender a los jóvenes de la ciudad.

Una de las medidas principales que ha adoptado el Ayuntamiento ha sido el establecimiento de una asesoría psicológica gratuita, un recurso que principalmente ha ofrecido apoyo a personas con "problemas laborales, de socialización o preocupados por su aspecto físico", y que ha atendido a 111 personas en total durante 2025 y 2026.

A esta atención directa se suma la campaña 'Valladolid hace equipo', presentada por el alcalde, Jesús Julio Carnero, el 5 de marzo de 2026, en colaboración con la Fundación del Real Valladolid, entidades de salud mental y los principales clubes deportivos de la ciudad.

Esta iniciativa emplea el deporte como "factor de prevención y sensibilización frente al malestar emocional" y busca "reforzar las redes de apoyo, reducir el estigma y facilitar la detección de la conducta suicida".

ACCESO A LA VIVIENDA Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES

Del Bosque ha hablado también del acceso a la vivienda, un factor que considera que requiere "la alineación de todas las administraciones públicas", pero en el que ha subrayado el trabajo de su Concejalía, en colaboración con la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA), para ofrecer asesorías destinadas a facilitar la emancipación y una campaña informativa sobre alquiler joven.

Según ha indicado la concejala, durante 2025 se desarrollaron cuatro programas específicos de vivienda dirigidos a jóvenes, que facilitaron el acceso a 59 personas jóvenes, además de generar 30 publicaciones informativas en redes sociales sobre recursos y oportunidades de acceso a la vivienda.

Asimismo, ha situado la prevención de adicciones como otro de los pilares de la Concejalía en este periodo, con la aprobación del VI Plan Municipal en este sentido y la celebración de distintos talleres y actividades con "formatos atractivos que permiten llegar y sensibilizar realmente a los jóvenes".

Entre ellos destacan los 86 talleres de prevención del uso inadecuado de las tecnologías, que han llegado a 1.740 estudiantes, así como los 17 talleres de prevención de accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y cannabis, en los que han participado 259.

En el ámbito comunitario, las campañas preventivas desarrolladas durante la Noche de San Juan, las Ferias y Fiestas de San Lorenzo y Halloween han alcanzado a 3.273 jóvenes, mientras que el programa EXEO ha llevado a cabo una campaña sensibilización sobre los riesgos asociados al consumo de drogas dirigida a 1.000 jóvenes en entornos de ocio.

Como complemento a estas actuaciones, el Ayuntamiento ha organizado dos 'escape room' dirigidos a sensibilizar sobre los riesgos asociados al consumo de vapers, bebidas energéticas y las apuestas online, en los que participaron más de 230 jóvenes.

NUEVO ESPACIO JOVEN DE PARQUESOL.

Por último, otros puntos que ha mencionado han sido la ampliación de la red de Espacios Jóvenes, con la construcción de uno de estos centros en el barrio de Parquesol, así como la creación de una cuenta en Instagram y un canal de difusión en WhatsApp para distribuir información que interese a los jóvenes.

La concejala ha anunciado que la propuesta ganadora del Espacio Joven Parquesol se conocerá en el último trimestre de 2026 y se seleccionará entre 20 proyectos presentados.