El Ayuntamiento de Valladolid concede licencia para 26 unifamiliares y saca a la venta cinco parcelas residenciales

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en su sesión de este martes varios expedientes relacionados con la vivienda y el urbanismo, que incluyen licencias de obras para la construcción de 25 unifamiliares en Fuente Berrocal y una en la calle Hornillos, además de dos expedientes para iniciar la enajenación de cinco parcelas municipales, cuatro de ellas en Industrial Jalón y una en Covaresa, en las que el Ayuntamiento estima que se podrían promover 153 viviendas.

Según han informado fuentes municipales, en el marco del Programa de Enajenación del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) para 2026, la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación para la enajenación de una parcela residencial situada en el antiguo Sector IA-43 Covaresa, identificada como parcela número 58 en el Plan Parcial, situada en la calle Capuletti.

La parcela cuenta con una superficie de 981 metros cuadrados y está destinada a la construcción de viviendas con algún tipo de protección.

La altura máxima permitida es de cuatro plantas y se estima que en ella podrán construirse 25 viviendas. Su valoración económica asciende a 1.160.263 euros.

INDUSTRIAL JALÓN

Asimismo, se ha aprobado el expediente de contratación para volver a intentar la enajenación de otras cuatro parcelas municipales residenciales situadas en el antiguo Plan Parcial del Sector 44 Industrial Jalón, también destinadas a la construcción de viviendas con algún tipo de protección.

En este ámbito se estima una capacidad edificatoria de 32 viviendas por parcela, con una altura máxima de cinco plantas, lo que supone un total de 128 viviendas. La valoración económica conjunta de las cuatro parcelas asciende a 2.641.061 euros.

En conjunto, la enajenación de las cinco parcelas municipales en Covaresa e Industrial Jalón contempla una capacidad estimada de 153 viviendas.

LICENCIAS DE OBRAS

En materia de licencias urbanísticas, la Junta de Gobierno ha concedido licencia de obras para la construcción de un conjunto residencial de 25 viviendas unifamiliares adosadas en la calle Traviata, manzana 9, del sector 'Fuente Berrocal'.

El proyecto contempla la construcción de las viviendas en dos parcelas, alineadas con la calle Traviata y distribuidas en dos conjuntos lineales a ambos lados de un vial interior que ordenará los accesos.

Las viviendas se desarrollarán en planta baja y primera y dispondrán de parcelas privativas, todas ellas con una superficie superior a 150 metros cuadrados y la actuación incluye también la urbanización del vial interior, cuyo trazado conectará con la calle Traviata y permitirá el acceso a las viviendas.

Por otra parte, se ha concedido licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar tipo apartamento entre medianeras, con garaje, en el número 68 de la calle Hornillos.

La actuación contempla, además, la cesión al Ayuntamiento de una superficie de 21,50 metros cuadrados del frente de la parcela destinada a vía pública.

Estas dos licencias suman 26 viviendas y el Ayuntamiento las suma a las 153 que se podrían promover en las parcelas municipales que busca enajenarse para subrayar que los acuerdos pueden sumar 179 viviendas.

Por otro lado, se ha aprobado otra licencia, en este caso para la modificación de complejo inmobiliario con obras (proyecto básico y de ejecución), con cambio de uso de local a 16 trasteros en planta baja en la calle Maestranza, 1.