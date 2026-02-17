Ayuntamiento de Valladolid convoca ayudas para transporte en taxi de personas con movilidad reducida en 2026

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha abierto la convocatoria de ayudas económicas para el transporte de personas con movilidad reducida mediante el uso de taxis correspondiente al año 2026, que se podrán solicitar hasta el 31 de agosto.

El objetivo de esta convocatoria es "dar respuesta a las necesidades de transporte de las personas con movilidad reducida, favoreciendo su integración social y autonomía personal a través del uso del servicio de taxi".

Serán subvencionables los gastos de viajes en taxi realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, por lo que el Ayuntamiento recuerda que es imprescindible conservar los tiques o facturas para la correcta justificación de la ayuda.

Entre otros, las personas solicitantes deberán estar empadronadas en Valladolid; tener la movilidad reducida acreditada por la Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad de la Junta de Castilla y León; no disponer de vehículo propio o, en caso de tenerlo, acreditar la imposibilidad para la conducción; contar, en el último ejercicio fiscal cerrado, con ingresos mensuales inferiores a 1.200 euros; y disponer de un capital mobiliario no superior a 12.600 euros.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2026. Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse al Servicio de Personas Mayores e Iniciativas Sociales, a través del teléfono 983 426 111.