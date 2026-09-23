Ayuntamiento de Valladolid convoca el concurso 'DemoExpress' para promocionar a jóvenes artistas locales

Presentación de una nueva edición de 'DemoExpress'. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha convocado una nueva edición de 'DemoExpress', el concurso musical que tiene como objetivo fomentar y promocionar a los jóvenes artistas locales, y ofrecerles un espacio para desarrollar su talento, además de que el grupo ganador actuará como telonero en algunos de los conciertos de las fiestas de septiembre de 2027.

La concejala de Juventud, Carolina del Bosque, ha presentado este miércoles la XIV edición de 'DemoExpress', dirigido a jóvenes de entre 14 y 29 años y que permitirá a diez artistas o grupos grabar dos temas en el estudio del Espacio Joven Sur y que repartirá tres premios con una dotación económica de hasta 1.500 euros

"Queremos que DemoExpress sea mucho más que un concurso: queremos que sea una oportunidad para que nuestros jóvenes músicos puedan aprender, crear, grabar, subirse a un escenario y empezar a construir su propio camino artístico", ha señalado Del Bosque.

La XIV edición está abierta a jóvenes mayores de 14 años y menores de 30 años empadronados en Valladolid y en los municipios que integran la Mancomunidad de Interés General Urbana. Podrán presentarse tanto artistas individuales como grupos, siempre que al menos el 75 por ciento de sus componentes cumpla los requisitos de empadronamiento y edad establecidos en las bases.

Las inscripciones podrán realizarse desde las 00:00h del 25 de septiembre hasta las 23:59h del 25 de octubre de 2026, a través del formulario habilitado en la web de los Espacios Jóvenes.

Cada candidatura deberá presentar dos canciones originales, de cualquier estilo musical y con una duración máxima de cinco minutos cada una.

El concurso se desarrollará en tres fases. La primera, denominada 'La Grabación', seleccionará mediante sorteo público a diez candidaturas, que dispondrán de un máximo de ocho horas para la grabación, mezcla y masterización de los dos temas presentados al concurso.

Las sesiones se desarrollarán entre el 30 de octubre y el 29 de noviembre en el estudio de grabación del Espacio Joven Sur. En esta fase se valorarán la ejecución técnica, la calidad de las composiciones y la originalidad de las propuestas.

A partir de las grabaciones realizadas, se seleccionarán tres artistas o grupos finalistas, que pasarán a la segunda fase, 'El directo'. Los tres finalistas actuarán en el Espacio Joven Norte el 19 de diciembre. La última fase será la de 'Clasificación', en la que el jurado determinará el primer, segundo y tercer clasificado.

El primer clasificado recibirá 1.500 euros, la grabación de un EP de cinco canciones, con un máximo de 50 horas de estudio para grabación, mezcla y masterización. Una actuación en la Plaza Mayor de Valladolid durante las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 2027.

El segundo clasificado recibirá 1.000 euros, grabación de una maqueta de cinco canciones, con un máximo de 25 horas de estudio y una actuación dentro de la programación de conciertos de los Espacios Jóvenes de Valladolid en 2027.

El tercer clasificado recibirá 500 euros, grabación de una maqueta de tres canciones, con un máximo de 18 horas de estudio y una actuación dentro de la programación de conciertos de los Espacios Jóvenes de Valladolid en 2027.