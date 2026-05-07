El Ayuntamiento de Valladolid creará o adecuará 2.400 plazas de aparcamiento en disuasorios o subterráneos hasta 2030

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, observa un plano de la obra del aparcamiento para camiones en la calle Topacio. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este jueves el nuevo Programa de Actuaciones en Espacios de Estacionamiento, que incluye un total de 14 proyectos, algunos de ellos ya en marcha, con los que impulsará más de 2.400 plazas de aparcamiento en disuasorios, subterráneos y para vehículos pesados --el del polígono de San Cristóbal--.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado este programa de actuaciones que se pretende desarrollar entre 2026 y 2030 acompañado por los concejales de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, y de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona; todo ello en las instalaciones de la Federación de empresarios del Polígono de San Cristóbal.

Carnero ha detallado las 14 actuaciones que implica el programa, al que el Ayuntamiento destinará 3.093.955 euros de inversión en los próximos años, a los que se sumarán las cantidades que se establezcan en los pliegos de los cuatro aparcamientos subterráneos que saldrán a licitación para su concesión, lo que incluirá construcción y explotación.

En concreto, se prevén nueve actuaciones de estacionamientos disuasorios gratuitos en zonas situadas mayoritariamente en barrios y en zonas próximas al centro urbano, con la adecuación y creación de aparcamientos que sumarán 1.107 plazas; cuatro en aparcamientos subterráneos, que inicialmente se plantea como "para residentes" pero que el alcalde ha asegurado que su modo de funcionamiento se establecerá "en los pliegos", además de una última actuación que ya se encuentra en marcha para la construcción de un aparcamiento para vehículos pesados en la calle Topacio.

Carnero ha recalcado que "este plan no tiene otro sentido que la movilidad de convivencia", desde la facultad que tiene el Ayuntamiento de actuar en los distintos modos de transporte en los que se mueve la población.

El plan incluye cuatro estacionamientos subterráneos, de los cuales dos --plaza de La Solidaridad y plaza Marcos Fernández-- figuraban en el programa electoral con el que el PP concurrió a las elecciones de 2023, un tercero --calle Madre de Dios-- se ha comenzado a planificar en los últimos tiempos y se suma un cuarto, que se prevé crear bajo los terrenos que ocupa el colegio público Juan XXIII en Las Delicias

El primero de ellos, en la plaza de La Solidaridad, está pendiente de que "en las próximas semanas" comience la actuación de rehabilitación del mismo después de diez años clausurado por problemas de filtraciones y tras un arranque en el que apenas se encontraron personas interesadas en adquirir plazas.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 332.444,55 euros, impuestos incluidos, su licitación se encuentra en la fase de evaluación y el plazo propuesto es de cinco meses. El alcalde ha asegurado que las obras pueden estar listas "en septiembre" de este año.

En este caso, fuentes de la Concejalía de Urbanismo han recordado que se ha encargado un estudio sobre la fórmula con la que operará el parking una vez se pueda reabrir y se confía en poder determinarla antes de que concluya la reparación.

En Parquesol, la actuación prevista es en la plaza de Marcos Fernández y el Ayuntamiento elabora actualmente los pliegos con el objetivo de la concesión de la actuación, que creará 160 plazas.

En la calle Madre de Dios, en Rondilla, mediante el mismo sistema de concesión, se creará otro subterráneo que tendrá 365 plazas y que como ya se había apuntado se ejecutará antes de la obra de reurbanización en superficie, que lleva pendiente varios años.

Carnero ha justificado que esta actuación en superficie supondría la supresión de 80 plazas de aparcamiento durante las obras, por lo que "si la situación en la calle Madre de Dios actualmente es muy compleja, imaginen si no se hiciera antes el aparcamiento para residentes". "Sería incrementar un problema en 80 problemas más", ha apostillado.

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA CALLE EMBAJADORES

A ellos se ha sumado otro proyecto entre las calles Embajadores y Hornija, en Las Delicias, concretamente bajo el patio del colegio Juan de Herrera, por lo que se han iniciado conversación con la Consejería de Educación "y en función de como avancen, se acometerá una vez lleguemos a un acuerdo". Para el alcalde, esta actuación que contempla 450 plazas de aparcamiento se antoja "fácil" una vez se llegue al acuerdo.

En total, estos proyectos de aparcamiento subterráneo, cuyas actuaciones se prevé ejecutar entre 2026 y 2030 sumarán 1.256 nuevas plazas para los vecinos de Valladolid. Por el momento, la única obra que cuenta con presupuesto es la reparación del parking de La Solidaridad, pues para conocer el coste del resto será necesario esperar a que se adjudiquen las concesiones, aunque Carnero ha apuntado que la mayor parte del mismo corresponderá a las empresas que se hagan con los contratos.

MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS PARA LOS DISUASORIOS

En cuanto a los aparcamientos disuasorios, se plantean como una forma de facilitar el "cambio modal" para que los vecinos aparquen ahí y continúen sus trayectos en autobús urbano, a pie o en bicicleta. Las 14 actuaciones se ejecutarán con un presupuesto total de 2.042.670 euros y sumarán 1.107 plazas, fundamentalmente a través de actuaciones incluidas en el contrato de conservación y "con una rápida implantación", este mismo año.

Entre ellos se incluyen nuevos espacios tanto en parcelas urbanas como en campas. Así, junto al colegio El Salvador y el antiguo Río Hortega se comenzará a construir en las próximas semanas un aparcamiento con 164 plazas; en una parcela junto a la calle Pingüino, en Pajarillos, se crearán 40 plazas a partir del mes de junio de 2026; en el paseo del Obregón se adecuará a partir de agosto en una zona que ya se usa como aparcamiento en precario y que acogerá 65 plazas; en la calle Bálago también se adecuará una parcela que se usa como aparcamiento sobre todo con motivo de eventos en la Feria, con 114 plazas en unas obras que también se prevén para el mes de junio.

Un caso similar es el de la parcela junto a los antiguos Talleres de Renfe, sobre la cual el Ayuntamiento ha pedido autorización a Renfe para la adecuación como aparcamiento y que está pendiente de que la operadora lo confirme. Carnero ha afirmado que las obras podrían arrancar "en agosto" y que tendrá capacidad para 168 vehículos.

La nómina de actuaciones incluye otra que aprovechará las obras de reurbanización, ya en marcha, de los paseos Prado de la Magdalena y de la Ingeniería, donde se transformarán plazas de aparcamiento en línea a 'batería' y se ganará capacidad para 80 más.

Ya en 2027 se prevén las obras en una parcela del polígono de San Cristóbal, en la calle Oro, con 266 plazas; y en el camino de la Merced, junto a la glorieta de la avenida de Gijón y la carretera de Fuensaldaña, con 130.

ESTACIONAMIENTO DE LA CALLE TOPACIO

La tercera tipología de actuación es la del aparcamiento para vehículos pesados en el polígono de San Cristóbal, una obra que Carnero ha recalcado que era "muy demandada" por las empresas de la zona, "que concentra más de la mitad de la actividad industrial de la ciudad" y que ya se encuentra en obras para urbanizar una campa específica para camiones en la calle Topacio.

El proyecto se aprobó con capacidad para 66 vehículos, pero una modificación del acceso ha permitido elevarla a 85. Con un presupuesto total de 701.325 euros, la empresa Alvac lleva a cabo las obras, que arrancaron en febrero, avanzan con el objetivo de cumplir el plazo, fijado para la segunda mitad del mes de julio.