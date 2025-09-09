El Ayuntamiento de Valladolid da luz verde a licencias para 82 viviendas en Puente Jardín y La Cumbre

Plano de la ubicación de la promoción de viviendas en Puente Jardín. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado licencias para 82 viviendas en Puente Jardín y La Cumbre que supondrán una inversión global de 6,5 millones de euros.

Las licencias se conceden para dos proyectos residenciales, que supondrán la construcción de un total de 82 nuevas viviendas, además de garajes, trasteros y espacios comunitarios.

El primer proyecto corresponde a la empresa Promociones Profal XXI, S.L, que desarrollará una promoción de 60 viviendas libres en el barrio de Puente Jardín, con garaje, trasteros y una zona comunitaria con piscina en la parcela 13 del Sector 5, Carretera de Burgos.

La parcela tiene forma sensiblemente trapezoidal y cuenta con una superficie catastral de 4.813 metros cuadrados. El proyecto contempla el desarrollo de un bloque de edificación, han informado a Europa Press fuentes municipales.

La superficie total construida alcanzará los 10.267 metros cuadrados, con un presupuesto de ejecución superior a 5 millones de euros. El edificio, de hasta seis alturas, contará con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, adaptadas a diferentes perfiles de familias y residentes. La planta de sótano se destinará a uso de garaje, trasteros e instalaciones.

En la planta baja se situarán los accesos a la edificación y viviendas, además de los armarios de contadores, salas de comunidad, aseos de uso comunitario, escalera y rampa de acceso a la planta de sótano. Asimismo, en planta baja, la parte de la parcela no ocupada por la edificación se destinará a zonas de uso común. En las plantas altas se ubicarán las viviendas.

La solución de organización de las viviendas llevará, en general, a que los núcleos de comunicaciones den servicio a varias viviendas por planta. La crujía central del edificio quedará ocupada por los núcleos de comunicación vertical, los distribuidores de planta y vivienda, así como los por los cuartos de baño. Las zonas de estar y las dependencias nocturnas se organizarán en el perímetro exterior de las fachadas.

PROYECTO EN LA CUMBRE

Por otro lado, la promotora Raimconsa, S.A, llevará a cabo la construcción de 22 viviendas en la parcela P-10 del PERI La Cumbre, situada en la calle Quejigo. El proyecto contempla la edificación de dos bloques plurifamiliares aislados, con características similares y funcionalmente independientes, que contarán con garajes y trasteros para dar servicio a cada vivienda.

La Parcela P-10 objeto de este proyecto tiene forma irregular y cuenta con una superficie total de 2.674 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 2.140. La topografía de la parcela, con un desnivel de casi ocho metros, ha permitido diseñar un conjunto arquitectónico que aprovecha al máximo las condiciones del terreno y garantiza la mejor orientación para todas las viviendas.

Cada bloque dispondrá de once viviendas distribuidas en cuatro plantas sobre rasante, incluyendo áticos con acceso a terrazas y viviendas en planta baja con salida a zonas exteriores privadas. En total, se proyectan 28 plazas de aparcamiento y 22 trasteros, con una inversión estimada de 1,5 millones de euros.

En el 'Edificio 1' hay 15 plazas de aparcamiento, en el 'Edificio 2' hay 13 plazas de aparcamiento y 11 trasteros en cada uno de ellos.