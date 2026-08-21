Ayuntamiento Valladolid desactiva situación 2 por contaminación al descender niveles de ozono

Archivo - Estación de medición de contaminación atmosférica - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la situación 2 después de que ayer no se registraran valores superiores a 120 nanogramos por metro cúbico de ozono en las estaciones de la red de control.

Sin embargo, se mantiene la situación 1 ya que sí que se superó el valor de referencia de 100 nanogramos por metro cúbico, según constanta el Servicio de Medio Ambiente municipal.

A través de un comunicado, Ayuntamiento ha informado que durante el día de ayer descendieron también las concentraciones de material particulado (PM10 y PM2,5) y no se produjo superación de ninguno de los valores diarios fijados en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano.

El descenso de los valores máximos de ozono en las horas centrales del día de ayer, así como de las partículas PM10, ambos, por debajo de los umbrales recogidos en el Plan de Acción, desactiva la situación 2 declarada el 18 de agosto y deja sin efecto por tanto, las medidas recogidas en esa declaración.

La previsión es que el ozono se mantenga en los niveles actuales. Las temperaturas suaves para los próximos días, junto con la nubosidad asociada mantendrán, con probabilidad, las concentraciones en estos niveles, hasta que el próximo lunes, con la llegada de las lluvias puede hacer que se produzca un descenso.