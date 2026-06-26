El Ayuntamiento de Valladolid destina 10.000 euros de ayuda de emergencia para afectados por los terremotos de Venezuela

VALLADOLID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid destinará 10.000 euros de su partida de ayuda humanitaria ante catástrofes para colaborar en la respuesta de emergencia tras los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha precisado, en un comunicado recogido por Europa Press, que el Consistorio va a colaborar con el "país hermano de Venezuela" con esta cantidad a través de una aportación a Unicef, que trabaja sobre el terreno para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

En este sentido, el Ayuntamiento ha subrayado que la entidad ya ha activado sus protocolos de respuesta y empieza de forma "inmediata" a realizar evaluaciones sobre el terreno para determinar el impacto del terremoto sobre la población infantil y las necesidades más urgentes. La organización trabaja desde 1967 en el país, donde promueve y apoya proyectos para garantizar la salud, nutrición, protección y acceso a agua.

El alcalde de Valladolid ha trasladado, en nombre de la ciudad, la solidaridad y el apoyo a las víctimas de esta tragedia y ha destacado que "Valladolid es una ciudad comprometida con la cooperación y la ayuda humanitaria, especialmente en los momentos más difíciles"-

"Queremos hacer llegar nuestro apoyo al pueblo venezolano y contribuir, dentro de nuestras posibilidades, a aliviar el sufrimiento de miles de familias afectadas", ha apostillado.

El Ayuntamiento de Valladolid mantiene una línea de actuación permanente dentro de su III Plan de Cooperación para el Desarrollo 2025-2028, para responder "con rapidez" ante emergencias y catástrofes humanitarias.

En 2025, el Consistorio concedió dos ayudas de emergencia por catástrofes naturales: una subvención de 10.000 euros a la Asociación Arcores España para atender las necesidades de 10.000 familias afectadas por el terremoto de Filipinas y otra ayuda de 10.000 euros a Cruz Roja Española destinada a cubrir las necesidades básicas de supervivencia de la población damnificada por el terremoto de Myanmar.

Asimismo, el Consistorio ha animado a la ciudadanía a sumarse a las iniciativas de ayuda impulsadas por las organizaciones humanitarias y de cooperación que trabajan para atender a las personas damnificadas por los terremotos.