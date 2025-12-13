El Ayuntamiento de Valladolid destina casi 275.000 euros para adquirir nuevos equipos de protección para los bomberos

Archivo - Imagen de archivo de un camión de los Bomberos de Valladolid - BOMBEROS DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha adjudicado el contrato de suministros de Equipos de Protección Individual (EPIS), para la lucha contra incendios estructurales destinados al Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil, por un importe de 274.858 euros.

Dicho contrato tiene una duración de dos años prorrogable otros dos y está dividido en tres lotes, han informado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, el primer lote de suministro de EPI para intervenciones en incendios estructurales se ha adjudicado con un precio de 172.425 euros y contempla el suministro efectivo de prendas que se realizará para cada año, bajo demanda, de acuerdo con las necesidades que surjan.

Por su parte, el segundo lote de suministro de EPI para intervenciones en rescate técnico, rescate en altura e incendios forestales se ha adjudicado por 60.258 euros con un plazo de duración del contrato de dos años.

Por último, el tercer lote de suministro de EPI craneal ligero para rescate técnico, rescate en altura e incendios forestales se ha adjudicado con un precio de 42.175 euros y un plazo de duración del contrato de dos años.