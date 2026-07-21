Ayuntamiento de Valladolid espera iniciar en octubre las obras de reparación de la calle Atenas, por 2 millones de euros

La calle Atenas, en la urbanización de Santa Ana, con las aceras levantadas. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el expediente de contratación y el proyecto técnico para la ejecución de las obras de reparación de la calle Atenas, en la urbanización Santa Ana, una actuación que supondrá una inversión total de 2.013.889 euros y que se espera que pueda comenzar, previsiblemente, "a finales de octubre o primeros de noviembre".

Este ha sido uno de los acuerdos adoptados en la reunión de la Junta de Gobierno celebrada este martes, presidida por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

La actuación permitirá renovar esta vía, la arteria central de la urbanización, y se prevé que comience a finales de octubre, con un plazo de ejecución de 12 meses.

El proyecto será financiado de forma conjunta por el Ayuntamiento de Valladolid y Aquavall, empresa municipal que realizará una aportación específica para sufragar parte del contrato. El Consejo de Administración de la entidad aprobó hace unas semanas el compromiso de financiación de 241.829 euros para las obras.

El resto de la inversión se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria de los ejercicios 2026 y 2027.

El presupuesto contempla tanto la ejecución de las obras como los costes derivados del control de calidad y de la coordinación de seguridad y salud.

La actuación responde a la necesidad de mejorar el estado de conservación de la calle y garantizar unas mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad para vecinos y usuarios de la Urbanización Santa Ana.

Como ha explicado el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la actuación es "muy demandada" pues la calle está "totalmente destrozada" por la actuación de las raíces de los árboles que han levantado las aceras, lo que hace que sea "muy peligroso para el tránsito peatonal, precisamente en una zona en la que hay residencias de mayores".

El proyecto técnico, elaborado por los servicios municipales, incluye la documentación necesaria para la ejecución de las obras, así como los planos, mediciones, presupuesto y pliego de prescripciones técnicas.

Tras la aprobación del expediente, el contrato se licitará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con el objetivo de adjudicar las obras e iniciar su ejecución conforme a la planificación prevista para los ejercicios 2026 y 2027.

Las mismas fuentes municipales han recordado que el pasado 2025 se llevó a cabo una intervención en la calle Londres por valor de 315.000 euros.

Con esta inversión, el Ayuntamiento de Valladolid destaca que continúa el avance en la mejora y modernización de las infraestructuras urbanas de la ciudad y el impulso de actuaciones que "contribuyen a incrementar la calidad del espacio público y el bienestar de los vecinos".