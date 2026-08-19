Ayuntamiento de Valladolid y Feafes-El Puente reforzarán la atención a personas con problemas de salud mental

VALLADOLID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado un convenio de colaboración con la Asociación Feafes-El Puente para el desarrollo del proyecto SioMENTAL 2.0, destinado a ofrecer atención psicosocial a personas con problemas de salud mental y a sus familias.

El convenio tendrá una duración de dos años, correspondientes a 2026 y 2027, y contará con una aportación municipal de 8.910 euros cada año hasta alcanzar una financiación total de 17.820 euros y tiene previsto llegar a 287 personas anualmente.

La iniciativa tiene como objetivo reforzar la atención especializada mediante un recurso complementario de información, orientación y acompañamiento que facilite el acceso a los sistemas de atención social y sanitaria y favorezca una mejor coordinación entre los diferentes servicios existentes en la ciudad, han informado a Europa Press fuentes municipales.

El proyecto se basa en una intervención individualizada que permite ofrecer a cada persona una atención adaptada a su situación, teniendo en cuenta su historia personal, capacidades, expectativas y motivaciones, con el objetivo de identificar los recursos y servicios más adecuados para sus necesidades.

Uno de los principales objetivos del proyecto es facilitar el acceso adecuado a los recursos especializados de la entidad, de la red de salud mental y de los servicios sociales, garantizando la continuidad de la intervención siempre que sea necesario.

Para ello, contempla la coordinación con los Centros de Acción Social (CEAS) y los equipos de promoción de la autonomía personal del Ayuntamiento de Valladolid con el refuerzo de la conexión entre los servicios municipales y los recursos especializados.

OTRAS ACCIONES

La intervención incluye asimismo la información y orientación a familiares de personas con problemas de salud mental, así como actuaciones en el propio domicilio cuando las circunstancias lo requieran.

El proyecto contempla también acciones de información y captación para el programa de voluntariado de Feafes Valladolid-El Puente, ampliando las posibilidades de participación y apoyo en torno a las personas atendidas.

Feafes Valladolid-El Puente mantiene desde hace años una colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid en el ámbito de la atención a las personas con problemas de salud mental.

La asociación forma parte, además, del Consejo Municipal de Servicios Sociales y desarrolla un proceso de acogida profesionalizado e individualizado dirigido tanto a personas con problemas de salud mental como a sus familias.

Esta labor se desarrolla en coordinación con los Centros de Acción Social, los servicios de primera acogida y los equipos específicos de Servicios Sociales, con el objetivo de ofrecer una respuesta coordinada y adaptada a las necesidades de cada persona.