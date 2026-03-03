Ayuntamiento de Valladolid habilita el teléfono 983 100 105 para los vecinos afectados por el conflicto en Oriente Medio - AYTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto a disposición de los ciudadanos que se encuentren actualmente en distintos países de Oriente Medio un servicio específico de atención para canalizar cualquier petición o sugerencia derivada del conflicto para los vecinos afectados por el conflicto en Oriente Medio, se trata del teléfono + 34 983 100 105.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press, esta medida se ha tomado tras los acontecimientos producidos en los últimos días con el objetivo de ofrecer apoyo institucional a los vallisoletanos desplazados dentro del marco competencial municipal.

La administración ha subrayado que la evolución de la situación y su impacto en la movilidad y la seguridad han generado "incertidumbre" tanto entre los afectados como en sus familias.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha considerado "fundamental" mantener abiertos canales de comunicación directos que permitan ofrecer información actualizada. Las personas empadronadas en la capital que precisen asistencia o asesoramiento pueden acceder al número de teléfono +34 983 100 105.

Para facilitar la gestión, los interesados han de indicar su nombre y apellidos, un número de teléfono móvil de contacto y el lugar exacto en el que se encuentran localizados en ese momento.