El Ayuntamiento de Valladolid homenajea al poeta Antonio Piedra dedicándoles una plaza en la ciudad.

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la denominación del nuevo espacio situado en el parque de las Norias de Santa Victoria como 'Plaza Antonio Piedra', en reconocimiento al poeta, ensayista y estudioso de la literatura Antonio Piedra, actual director de la Fundación Jorge Guillén, institución referente en la conservación y difusión del patrimonio literario en lengua española.

La decisión, impulsada por el alcalde, Jesús Julio Carnero, responde al deseo de "rendir homenaje a una de las figuras más destacadas del panorama literario castellano y leonés, cuya labor ha contribuido de manera decisiva al enriquecimiento cultural de la ciudad y a la proyección de su vida intelectual".

El nuevo espacio urbano se sitúa junto a la sede de la Fundación Jorge Guillén, en un enclave simbólico que refuerza el vínculo entre la vida y la obra de Piedra y su dedicación a la promoción de la poesía y la cultura desde Valladolid. También se ubica en este emplazamiento la 'Casa de Ingenieros', una singular edificación cedida por el Ayuntamiento a la Fundación Jorge Guillén el 14 de noviembre de 2024, que se convertirá en la sede del Centro Francisco Pino de Poesía Experimental. Dicho Centro se sumará a la actividad cultural que desarrolla en ese mismo espacio la citada Fundación.

En palabras de Carnero, "con la 'Plaza Antonio Piedra', Valladolid reconoce a un hombre cuya palabra ha ennoblecido la ciudad. Su obra, su magisterio y su impulso al patrimonio literario de Castilla y León son un ejemplo de compromiso con la cultura y con la vida intelectual vallisoletana".

Sobre Antonio Piedra Antonio Piedra (Narros del Castillo, Ávila, 1944) ha sido profesor de Literatura Española en la Universidad de Valladolid y académico de número de la Academia Castellano-Leonesa de la Poesía. A lo largo de su extensa trayectoria ha publicado numerosos poemarios, como Del rigor al desatino, Calendario profano, La moneda de Caronte, Argumento de cal, Edades de la sonante espuma, Si yo fuera de verdad o Estamos en alta mar, entre otros.

Su aportación más relevante, en cuanto a renovación poética se refiere, gira en torno a la 'jaiquilla', estrofa de la que es inspirador. Como estudioso de la literatura, posee un amplio historial de publicaciones -libros, ediciones, monografías, artículos y ensayos, que van de la época clásica a los autores más recientes.

Ha dirigido revistas y suplementos literarios, ha sido comisario de exposiciones y firma colaboraciones fijas en distintos medios de prensa como El Norte de Castilla o el Mundo de Valladolid, donde actualmente tiene una columna. Entre otras distinciones, cabe destacar el Premio de Doctorado 1992, 'El tesorillo' de Poesía (Granada, 1994), Premio Nacional de Edición en 1995 y 1998, Premio Nacional Teresa de Ávila a la Trayectoria Literaria 1999, Premio Nacional 2001 Carilda Oliver de Cuba, el Premio de Poesía Jorge Guillén 2010, Premio Provincia de Valladolid a la Trayectoria Literaria 2004, Hijo adoptivo de Villalón 2017, Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades 2022,' y Premio Persona del Año 2023 de la librería 'Primera Página', de Urueña.