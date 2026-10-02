Ayuntamiento de Valladolid impulsa una 'app' para gestionar documentación de las mascotas y acceder a servicios

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañado por concejales y por el director de Ideva, entrega un distintivo a uno de los colaboradores en el programa 'Valladolid Ciudad Amiga de los Animales'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha impulsado el lanzamiento de la nueva aplicación móvil PetFirst Valladolid que centralizará la gestión del bienestar animal y "facilitará el día a día de los propietarios de mascotas", con servicios como la gestión de documentación de animales domésticos, información, y localización de espacios de utilidad o en los que pueden acceder mascotas.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha presentado este viernes la aplicación, disponible en iOS y Android y desarrollada por AmysMascotas S.L, junto al nuevo parque canino de Pinar de Jalón.

La 'app' permitirá a los usuarios llevar siempre consigo y de forma sencilla toda la documentación de sus animales, ya que integra los datos clave de microchips, tarjetas de vacunación y las pólizas de seguro obligatorias cuando se requiera. Además, en el caso específico de los Perros Potencialmente Peligrosos (PPP), la app incorpora el control del seguro de responsabilidad civil y la declaración jurada del cumplimiento de los requisitos legales exigidos.

Una de las claves del programa y de la aplicación es la creación de una amplia "Red de establecimientos amigos de los animales", que cuenta ya con más de 80 participantes, fundamentalmente comercios y establecimientos de restauración, además de alojamientos turísticos y hoteles, empresas de servicios y espacios de ocio y entretenimiento.

Los usuarios, gracias a la geolocalización, sabrán qué negocios, establecimientos comerciales, espacios públicos y locales de hostelería permiten el acceso con animales de compañía. Además, la propia ciudadanía podrá actualizar en tiempo real este mapa indicando y validando espacios que admitan mascotas.

El Ayuntamiento anima a adherirse a todos los comercios y hosteleros a través de este formulario.

La 'app' ofrece una guía interactiva con la localización de las clínicas veterinarias operativas en el municipio de Valladolid, facilitadas por el Colegio Oficial de Veterinarios, e incorpora un Botón SOS de Reacción Inmediata por pérdida de mascota que activa una notificación instantánea a través de la red PetFirst Valladolid en el momento en que un propietario notifica el extravío de su animal.

Asimismo, la herramienta incorpora también la sección 'Mi Ayuntamiento', un canal bidireccional de comunicación destinado a la educación, la divulgación y la transparencia normativa.

En este apartado, los usuarios pueden acceder al texto y a un resumen sencillo de la normativa municipal vigente sobre bienestar animal, consultar los servicios de transporte público que permiten el viaje con mascotas y sus normas de uso, así como tramitar diversas gestiones municipales de forma directa.

CARPA INFORMATIVA INSTALADA ESTE VIERNES Y SÁBADO.

El Ayuntamiento de Valladolid dará a conocer todas las funcionalidades de esta aplicación y enseñará a los ciudadanos a descargarla y manejarla en una carpa que instalará este viernes y este sábado en la céntrica Plaza de Zorrilla, con motivo del Día de las Mascotas, que se celebra este domingo, 4 de octubre.

La nueva aplicación se incluye en el programa 'Valladolid, amiga de los animales', con la que el equipo de Gobierno manifiesta su "compromiso con la convivencia responsable y la protección animal".

En este ámbito ha incluido Carnero que la ciudad sumará próximamente un total de 15 parques caninos repartidos por los distintos barrios; entre ellos ha destacado los nuevos de Pinar de Jalón y Villa de Prado, así como el de La Rubia, en ejecución, y el de Juan de Austria, cuyas obras comenzarán en las próximas semanas.

A estas acciones de 'Valladolid, amiga de los animales', se suma la remodelación del parque de Los Santos-Pilarica para evitar molestias a los vecinos y la próxima ampliación del de Canterac.

Todos ellos contarán ya con doble puerta de acceso para mayor seguridad y elementos de deporte canino de obstáculos.

MOVILIDAD.

La movilidad es otro de los ejes del programa y cuenta con tres aliados en la ciudad en "Auvasa, Biki y la Asociación Radio Taxi". Cabe recordar que la Ordenanza de Transportes contempla ya el derecho a viajar con animales domésticos en autobús y la expedición del Bonobus gratuito para Mascotas, necesario para que las mismas puedan acceder al vehículo.

En el caso de Biki, existe CargoBiki, la opción para llevar mascotas. Asimismo, un centenar de taxis de la ciudad ya admite animales de compañía, que deben acceder en transportín o con arnés.

En caso de necesitar hacer uso de este servicio, los usuarios deben de contactar de manera telefónica con la Asociación RadioTaxi y elegir la opción de hablar con un operador, a quien hay que solicitar un taxi que admita mascotas, siempre indicando su tamaño (pequeño, mediano, grande).

Por otra parte, antes de final de este trimestre, se permitirá y señalizará el acceso de mascotas en los registros municipales y en las oficinas de información y atención al público.

CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y TALLERES

El Ayuntamiento de Valladolid celebrará talleres y charlas para transmitir a los propietarios de animales de compañía nociones básicas de tenencia responsable de animales y de adiestramiento básico. La colaboración con la Sociedad Canina Castellana permitirá, asimismo, organizar charlas y otras acciones informativas y formativas dirigidas al público en general en espacios como colegios, centros cívicos o espacios abiertos.

Está previsto también contar con un cementerio de mascotas, un espacio especialmente concebido para el descanso final de los animales de compañía.

El Ayuntamiento ha señalado que recientemente se ha aprobado el cambio del plan especial que habilita la construcción de esta instalación que se ubicará en el parque de las Contiendas.

III CANICROSS

En esta presentación se ha aprovechado para dar a conocer una actividad que se llevará a cabo el próximo domingo, 4 de octubre, en Valladolid como el III Canicross y Marcha Familiar Canina Solidaria, organizada por El Corte Inglés y el Ayuntamiento en el Parque de las Contiendas coincidiendo con el Día Mundial de los Animales.

Este evento deportivo, como ha explicado la directora de Comunicación de El Corte Inglés en Castilla y León, Rebeca Bezos, busca sensibilizar contra el abandono animal y los beneficios obtenidos por las inscripciones se destinarán a la protectora Propatas.

Los precios de las inscripciones son de 10 euros para la prueba competitiva de Canicross, cinco euros para la marcha familiar --tres euros para menores de 14 años-- y la opción de adquirir un 'Dorsal 0' solidario de 5 euros.