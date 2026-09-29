El Ayuntamiento de Valladolid inicia por casi un millón de euros la venta de tres parcelas destinadas a vivienda

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes la enajenación de tres parcelas de propiedad municipal situadas en los números 2, 4 y 6 de la calle Montes Torozos, en Parque Alameda, valoradas en un importe total de 998.254 euros "con el objetivo de poner a disposición del mercado suelo residencial que permita la construcción de viviendas sujetas a régimen de protección pública, destinadas tanto a venta como a alquiler".

El proceso de enajenación de estos terrenos se inicia de nuevo este martes después desde que hace algo más de un año se declarase desierta la enajenación de las parcelas parcelas PR02 y PR03 (números 2, 4 y 6 de la calle Montes Torozos).

La enajenación de estos terrenos se justifica en el objetivo municipal de "incidir en el mercado inmobiliario mediante la puesta a disposición de suelo residencial para la promoción de vivienda protegida".

La actuación está prevista en el Presupuesto Municipal de 2026 y se vincula a nuevos fines relacionados con el Patrimonio Municipal del Suelo.

Las tres parcelas han sido valoradas en un importe conjunto de 998.254 euros, más el IVA correspondiente.

De esta cantidad, las parcelas correspondientes a los números 2 y 4, que integran la parcela PR02, están valoradas conjuntamente en 723.984 euros, mientras que la parcela número 6, correspondiente a la PR03, cuenta con una valoración de 271.270 euros.

La operación, si se concreta, permitirá según fuentes municipales "incorporar al mercado tres parcelas de titularidad municipal con destino residencial, orientadas a facilitar la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y destinadas a venta o alquiler".

La venta se enmarca en la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo y en la utilización de los recursos y terrenos de titularidad municipal para el cumplimiento de los fines previstos para este patrimonio.