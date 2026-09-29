El Ayuntamiento de Valladolid inicia la contratación para el mobiliario del nuevo CVA de Leopoldo Cano por 345.000 euros

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el proceso contratación del suministro, transporte, descarga, montaje, instalación y puesta en funcionamiento del mobiliario y equipamiento funcional necesario para el nuevo Centro de Vida Activa de la Zona Centro, el Servicio de Estancias Diurnas y el Centro de Acción Social (CEAS), en la calle Leopoldo Cano, que actualmente se encuentra en construcción, y con un presupuesto de 345.000 euros.

El contrato, según han señalado fuentes municipales, contará con un presupuesto de 345.000 euros y permitirá completar el equipamiento de este nuevo espacio municipal, actualmente en proceso de rehabilitación y adaptación.

Los Centros de Vida Activa, ha recordado el Ayuntamiento de Valladolid, tienen como finalidad promover el envejecimiento activo y contribuir al bienestar y la participación de las personas mayores de Valladolid.

El nuevo equipamiento de la calle Leopoldo Cano ampliará y reforzará la atención social y comunitaria en la Zona Centro, integrando en un mismo edificio diferentes servicios y espacios destinados a la atención a la ciudadanía.

Las obras de rehabilitación y adecuación del inmueble fueron adjudicadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de octubre de 2025 y el contrato se formalizó el 3 de diciembre de ese mismo año, con un presupuesto de 3,1 millones de euros y la previsión de que las obras concluyan en los próximos meses para que el equipamiento comience a funcionar como CVA en el primer trimestre de 2027.

El mobiliario previsto permitirá dotar de forma adecuada las diferentes dependencias del edificio, entre ellas salas de convivencia y espacios de relación, aulas y talleres, salas multiusos, despachos y zonas administrativas, dependencias técnicas y de servicio, unidades de estancias diurnas y espacios comunes, zonas de espera y circulación. El contrato incluye, asimismo, todos los elementos auxiliares y complementarios necesarios para garantizar la correcta puesta en funcionamiento del centro.

El equipamiento se ha diseñado de acuerdo a criterios funcionales como a la integración estética del conjunto, en coherencia con la intervención arquitectónica realizada en el edificio.

Todos los elementos deberán estar adaptados a un uso público intensivo y a las necesidades específicas de las personas usuarias, especialmente personas mayores y colectivos vulnerables, garantizando condiciones adecuadas de funcionalidad y ergonomía, accesibilidad universal, seguridad, resistencia y durabilidad, así como facilidad de limpieza y mantenimiento.

El Ayuntamiento de Valladolid ha destacado que avanza con esta actuación en la puesta en servicio de un equipamiento concebido para concentrar y mejorar la prestación de servicios sociales y de atención a la ciudadanía, al tiempo que genera nuevos espacios para el envejecimiento activo, la actividad física, la formación, la convivencia y la participación comunitaria en la Zona Centro.