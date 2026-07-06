Ayuntamiento de Valladolid inicia expediente para contratar el mantenimiento y modernización de alumbrado para tres años

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) - La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes el expediente de contratación del servicio de conservación, reparación y reforma de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Valladolid para los tres próximos años, con un coste estimado de 6,7 millones de euros.

El contrato, han señalado, permitirá garantizar "el correcto funcionamiento de la red municipal, modernizar las instalaciones y reforzar la eficiencia energética del sistema de iluminación pública".

El nuevo contrato tiene como finalidad asegurar la continuidad del servicio de alumbrado exterior y mantener las instalaciones en óptimas condiciones técnicas mediante actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo.

Asimismo, contempla la reparación de averías, la reposición y sustitución de elementos, la ejecución de mejoras y reformas, así como los suministros necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la red.

Entre los principales objetivos del contrato figuran la reducción de los tiempos de respuesta ante incidencias, la modernización progresiva de las instalaciones y el impulso de soluciones basadas en tecnología LED y sistemas de gestión inteligente.

Estas actuaciones contribuirán a disminuir el consumo energético, reducir la huella de carbono y generar un importante ahorro económico para las arcas municipales.

La red de alumbrado exterior del Ayuntamiento de Valladolid está integrada por aproximadamente 49.134 puntos de luz, de los que cerca de 29.800 se encuentran instalados sobre columnas, 3.950 sobre báculos y 6.550 sobre brazos.

Además, el sistema cuenta con 545 cuadros eléctricos y alrededor de 1,5 millones de metros de canalizaciones, lo que pone de manifiesto la dimensión y complejidad de una infraestructura esencial para la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía.

El presupuesto base de licitación asciende a 6.690.000 euros, IVA incluido.

Con el fin de optimizar la prestación del servicio, el contrato se estructura en tres lotes. El primero, con 6.150.000 euros, corresponde a la conservación, reparación y reforma de las instalaciones de alumbrado exterior; el segundo comprende los trabajos de pintura y limpieza, 210.000 euros; y el tercero incluye las actuaciones de obra civil, canalizaciones y pavimentación asociadas al mantenimiento de la red, 330.000 euros.

La duración prevista del contrato será de tres años, con posibilidad de dos prórrogas anuales.