Ayuntamiento de Valladolid inspeccionará la obra de Mambo para comprobar las afecciones a la comunidad de vecinos

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, ha asegurado este miércoles, tras reunirse con representantes de la comunidad de vecinos del portal 3 de la calle San Felipe, que enviará a técnicos del área para que inspeccionen las obras de la Sala Mambo ante las quejas por posibles afecciones en el sistema de calefacción del edificio.

Según ha explicado el edil a Europa Press, este miércoles ha recibido a representantes de esta comunidad porque ha recalcado que su puerta "está abierta" si lo permite "la agenda".

Zarandona ha detallado que los vecinos le han explicado los "inconvenientes graves" que consideran que sufren por la obra de reforma de la Sala Mambo, pues llevan "sin calefacción desde el pasado viernes" y han sufrido cortes de agua, lo que sospechan que tiene que ver con los trabajos que se llevan a cabo en los bajos y los sótanos del edificio.

"Ésto no es tolerable, más allá de que las obras son incómodas", ha enfatizado Zarandona.

El edil le ha planteado a los vecinos que dejen constancia en un escrito presentado en el Registro municipal y ha asegurado que enviará "lo antes posible" a los técnicos del área para que inspeccionen la obra y aseguren que "todo se haga con seguridad y conforme a la licencia que se concedió".

Además, ante las quejas de que no se ha permitido a los técnicos de reparación de la caldera acceder a la zona en obras para comprobar la procedencia de la avería, Zarandona ha apuntado que el personal municipal trasladará al director facultativo de las obras y a la contrata que "si hay un problema" tienen que permitir hacer "las revisiones que tengan que hacer".

Zarandona ha recordado que la obra se lleva a cabo de acuerdo con una licencia concedida por el Ayuntamiento "por el libro", que ha recordado que se modificó en "ocho o nueve ocasiones" para adaptarse al PGOU, por lo que ha subrayado que el permiso "tenía que ser concedido".

Eso sí, ha añadido que cuando se solicite el permiso de ocupación tras el fin de las obras, se comprobarán "todos los extremos" para que "todo sea conforme" a la licencia otorgada.