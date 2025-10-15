Ayuntamiento de Valladolid lanza una encuesta ciudadana sobre accesibilidad para identificar barreras y áreas de mejora

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha lanzado una encuesta ciudadana sobre accesibilidad con 22 preguntas para identificar barreras, obstáculos y áreas de mejora en los espacios públicos, edificios, transportes, servicios y entornos de ocio.

La consulta, abierta entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre a través de la página web municipal, con el objetivo de "garantizar" la igualdad de oportunidades y la "plena" inclusión de las personas con discapacidad en la vida urbana.

Esta iniciativa forma parte del III Plan Municipal de Accesibilidad 2025-2028, concebido como una estrategia "transversal" que aborda la accesibilidad desde cinco ejes: la implantación progresiva de la accesibilidad universal, la visibilización de la diversidad, el refuerzo del cumplimiento normativo, la gestión coordinada entre áreas municipales y la participación activa de personas y entidades vinculadas a la discapacidad.

En este marco, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha señalado que la encuesta "pretende escuchar a la ciudadanía y construir colectivamente una visión de Valladolid más inclusiva para desarrollar políticas públicas más efectivas".

Además, Nieto ha subrayado que la herramienta servirá para analizar las políticas públicas aplicadas en los distintos servicios y zonas de la ciudad con el fin de "mejorar la calidad de vida de todos los vallisoletanos".

IDENTIFICACIÓN

El cuestionario, elaborado por los servicios municipales competentes y revisado por la Mesa de Discapacidad del Consejo Municipal de Servicios Sociales, consta de 22 preguntas y requiere identificación para garantizar que las aportaciones proceden de personas con discapacidad o entidades relacionadas.

"Queremos recoger propuestas reales de quienes viven o detectan problemas de accesibilidad en su día a día, ya sea en obras públicas, elementos urbanísticos, transporte o actividades municipales", ha detallado Nieto.

Asimismo, el concejal ha explicado que, una vez concluida la consulta, se realizará un análisis de las respuestas para establecer un marco temporal de actuación con las medidas prioritarias.

Por su parte, la técnico de la Concejalía y coordinadora del Plan de Accesibilidad, Belén Molinero, ha destacado que la encuesta está adaptada a lectura fácil y es accesible para personas con discapacidad visual, gracias a la colaboración con la ONCE.