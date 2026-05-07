El Ayuntamiento de Valladolid lanza este fin de semana una edición adicional de 580 bonos descuento en el comercio local

VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La actual campaña de bonos de descuento recibe este sábado y domingo, días 8 y 9 de mayo, respectivamente, un "empuje especial", ya que para celebrar la primavera e incentivar las ventas estos días se realizará una campaña de promoción denominada 'De compras por Valladolid esta primavera' con 580 bonos.

Para ello se realizarán animaciones comerciales en diferentes puntos de la ciudad la tarde del viernes 8 de mayo, de 18.00 horas a 20.00 horas en la zona Calle Teresa Gil/San Felipe Neri; la mañana del sábado 9 mayo, de 11.00 a 14.00 horas en la zona Mantería/Plaza de San Andrés, y en la tarde del sábado 10, de 18.00 a 20.00 horas en la Plaza de Santa Ana.

Con esta iniciativa, promovida por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, en el marco del convenio de colaboración suscrito con Avadeco, Fecosva y Cámara de Comercio, los clientes que presenten en estos puntos un tique de al menos diez euros de compras realizadas entre el 4 y el 9 de mayo en el comercio minorista podrán jugar a 'La ruleta de las flores'.

Una vez presentado el tique el cliente podrá tirar a la ruleta de las flores y si acierta el nombre de la flor donde se pare la ruleta podrá ganar bonos directos de diez euros de la campaña bono próximo, canjeables en todos los establecimientos adheridos, que pueden consultarse en www.valladolidcomercioproximo.es.

Los bonos repartidos en estas animaciones no serán nominativos y se emitirán en formato papel, y son adicionales a los que se lanzan cada miércoles, por lo que no computan a efectos del número máximo de bonos que cada persona puede obtener.

Caducan el día 14 de mayo y los que no se canjeen en este plazo se sumarán a la campaña general de Bono Próximo Primavera 2026. Además, con la finalidad de acercar el producto al cliente, los comercios que estén en calles peatonales de la ciudad sacaran su producto a la calle el viernes y el sábado, 8 y 9 de mayo.

NUEVA EDICIÓN DE 'PLATERÍAS EN FLOR'

Los comercios de la emblemática calle Platerías están preparados para dar vida a la quinta edición de 0Platerías en Flor0, un evento que busca embellecer aún más esta histórica arteria comercial de Valladolid con una exhibición floral efímera.

Las fechas elegidas para este despliegue son del 8 al 9 de mayo y este año la temática de la decoración floral estará inspirada en las hadas, las cuales se agruparán en seis estructuras florales, cada una ejecutado con distintos tipos de flores, prometiendo una experiencia visual única para los visitantes.

Los responsables de esta decoración floral serán los alumnos de los cursos impartidos por el ECYL 'Certificado de Profesionalidad de Maestros de Arte Floral' y 'Certificado de Profesionalidad de Auxiliar de Floristería', para crear un espectáculo visual y cultural, tal y como se viene haciendo en muchas ciudades europeas y así también sensibilizar a la ciudadanía con este arte poco conocido a veces, a la vez que se da visibilidad a estos cursos que imparte el ECYL en la ciudad.

El montaje se iniciará el jueves 7 de mayo a partir de las 16.00 horas y el público podrá admirar el resultado y la magnífica decoración durante el horario comercial de los días 8 y 9, que será de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas.

Avadeco y los comercios de la calle Platerías --promotores de esta iniciativa-- han animado a todas las personas a visitar esta calle y a compartir sus fotografías en redes sociales utilizando la etiqueta #plateriasenflor.

Asimismo, se ha hecho una llamada al respeto hacia la decoración y se solicita que no se repitan incidentes como los ataques vandálicos.

'Valladolid Florece': nueva ruta de floristerías La web y la app 'De compras por Valladolid' sigue creciendo con una nueva ruta, en esta ocasión dedicada a las floristerías, bajo el nombre 'Valladolid Florece'.