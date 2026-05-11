El Ayuntamiento de Valladolid licita por 7,4 millones de euros el contrato para las luces de Navidad hasta 2030

Archivo - El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid inaugura la iluminación navideña en 2024. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid ha publicado la licitación del contrato de diseño, instalación y mantenimiento de iluminación decorativa para la campaña navideña de la ciudad para las cuatro próximas navidades --hasta la de 2029-2030--, con un importe previsto de 7.367.832,78 euros.

La información sobre el contrato se ha publicado este lunes en la Plataforma de Contratación del Estado, con un periodo de presentación de ofertas hasta el 12 de junio.

El contrato se plantea con una vigencia de cuatro años, a ejecutar entre el 21 de septiembre de 2026 y el 15 de febrero de 2030, con un coste total previsto de casi 7,4 millones de euros que supone un notable incremento con respecto a los 5,1 millones en los que se valoró el contrato que ha estado vigente las últimas cuatro navidades, un 45 por ciento más.

El anterior contrato se adjudicó en 2022 a la empresa Ximénez, también en víspera de año electoral, al igual que 2026, que precede al 2027 en el que se celebran las próximas elecciones municipales.

Según recogen los pliegos, los importes previstos para la iluminación navideña son de 1.476.371,82 euros al año para las zonas identificadas como de alta concurrencia, además de 365.586 euros más anuales para áreas de "concurrencia ordinaria".

Entre las primeras se incluye la calle Santiago, donde el pliego plantea 12 pórticos de iluminación específicamente diseñados para esta ubicación, con un proyecto de sincronización de luz y sonido "original", valorados en 592.200 euros; además de dos unidades de elemento decorativo singular con forma de árbol de hojas de un mínimo de 7 metros de altura.

También está la Plaza Mayor, para la que se prevén 60 unidades e motivo decorativo iluminado específicamente diseñados para esta ubicación, colgado sobre fachada; 550 metros lineales de guirnalda luminosa; un árbol de Navidad con una altura mínima de 28 metros (105.000 euros); mientras que para la fachada de la Casa Consistorial se prevén 12 unidades de motivos decorativos iluminados; 43 unidades de cortina 'efecto carámbano' y un arco decorativo.

"SUELO 3D" EN PORTUGALETE

En la plaza de Portugalete se incluye en el contrato con una iluminación formada por varios elementos de suelo 3D, de unas dimensiones mínimas de 5 metros de ancho por 5 de alto, transitables de tal manera que formen un túnel con un mínimo de 84.000 puntos de luz led, elemento que se valora en 106.050 euros.

Para otras plazas de la ciudad se recoge como condición seis árboles de Navidad cónicos con una altura mínima de 16,80 metros y 50.000 puntos de luz; ocho más con 8 metros de altura y 7.000 puntos; cuatro con forma de nogal de un mínimo de 5 metros, con 3.000 luces; cinco motivos de 'suelo selfie 3D' con modelos alegóricos de Navidad; y un 'misterio 3D' con un total de 14 figuras de unas dimensiones de entre 3 y 5 metros de altura.

En las áreas de concurrencia ordinaria se recogen 250 unidades de cordón de 180 puntos de luz; 46 arcos decorativos; un total de 450 arcos decorativos con distintas cantidades de puntos de luz y potencia de iluminación; y seis unidades de motivos decorativos.

El valor estimado del contrato asciende a 6,7 millones de euros, pero en el presupuesto de licitación de contrato se incluyen los servicios de las prestaciones del contrato, teniendo en cuenta los precios de mercado en contratos anteriores suscritos por diferentes ayuntamientos españoles, entre otros el propio de Valladolid, y así el total del contrato se fija en esos 7,4 millones.