Ayuntamiento de Valladolid mantiene la bonificación del bus urbano y reclama a Gobierno que vuelva a subvencionar el 30%

VALLADOLID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid mantendrá las bonificaciones al autobus urbano durante todo 2026, como así se ha acordado en la Junta Local de Gobierno, al tiempo que ha lamentado que el Gobierno central no llegue al 30 por ciento en sus ayudas, como en el primer semestre del año, ya que se limita al 20 por ciento.

Según lo aprobado, el bus será gratuito para los menores de 15 años con el bono infantil; el descuento para abonos y títulos multiviaje será del 40 por ciento, y de esta bonificación el 20 por ciento corresponde al Ayuntamiento y el otro 20 por ciento al Gobierno central, por lo que el Consistorio reclama el 10 por ciento de déficit de lo que el Ministerio aportó el primer semestre de este 2025.

Asimismo, se bonificará el 50 por ciento del importe de la tarifa en títulos joven, por parte del Estado.

Con estas bonificaciones, el precio del bonobús ordinario se mantiene en 0,45 euros por viaje; el bono30 ordinario costará 22,80 euros y el bono 30 joven, 11 euros. El bono social se mantiene en 0,12 euros.

El Ayuntamiento de Valladolid aportará de sus presupuestos un totalde 2.706.295 euros correspondiente al 20 por ciento en abonos y títulos multiviaje.