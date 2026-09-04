Ayuntamiento de Valladolid mantiene sus puntos violeta de atención a víctimas de agresiones sexistas durante las Fiestas

Presentación de la campaña 'Valladolid, Libre de Agresiones Sexistas' para las Fiestas de Valladolid de 2026. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid pondrá en marcha un año más la campaña 'Valladolid Libre de Agresiones Sexistas', un dispositivo de prevención, información y atención a posibles víctimas, con el despliegue de un puntos violeta fijos en la zona de eventos festivos de Las Moreras y en la Plaza Mayor, así como uno de carácter móvil que se ubicará cada día en un lugar.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado este viernes el dispositivo de Puntos Violeta para las Fiestas 2026, que este año "vuelve a reforzarse" con distintos espacios móviles y fijos distribuidos por la ciudad, así como con un punto específico de asistencia psicológica en la zona de Las Moreras. El acto ha estado acompañado por la protesta de colectivos y partidos políticos de la oposición por la sustitución del término 'violencia doméstica' por 'violencia de género' en el protocolo de vivienda social de VIVA.

Los Puntos Violeta son, como ha recalcado el alcalde, "una herramienta de prevención, información y atención para que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas con libertad y seguridad", y reflejan el compromiso del Ayuntamiento con las víctimas.

El dispositivo combina Puntos Violeta móviles, puntos fijos informativos y un punto fijo de asistencia psicológica, con el objetivo de acercar los recursos a los lugares donde se concentra una mayor afluencia de personas durante las fiestas.

Los puntos violeta fijos estarán en la zona de eventos musicales de Las Moreras, donde como novedad este año se ha instalado una estructura de seis metros en la caseta, con una banderola que permitirá identificar y localizar con mayor facilidad el Punto Violeta; y en la zona de Protección Civil de la Plaza Mayor --operativo todos los días festivos a partir de las 22.00 horas--.

ASISTENCIA PSICOLÓGICA

En Las Moreras "como parte del refuerzo del dispositivo" el Punto Violeta contará con asistencia psicológica operativa desde el viernes 4 hasta el sábado 12 de septiembre. El horario será de 21.00 a 1.00 horas de lunes a jueves y de 22.00 a 2.00 horas los viernes, sábados y domingos.

Este recurso permitirá ofrecer una atención especializada ante situaciones que requieran apoyo psicológico, orientación o acompañamiento.

Además se instalará un Punto Violeta informativo en la Cúpula del Milenio el sábado 5 de septiembre, de 19.30 a 21.30 horas y el Centro Municipal de Igualdad, situado en la calle Antonio Royo Villanova, s/n, también ofrecerá atención de 9.00 a 14.00 horas.

En cuanto al punto violeta móvil, se situará, con horario general de 20.00 a 23.00 horas, los días 5, 6 y 12 de septiembre en la calle Santiago a la altura de Las Francesas; el 7 de septiembre junto a la plaza de Toros; el 8 de septiembre en la plaza de la Universidad; el día 9 en Portugalete; el día 10 en San Benito/Poniente; y el día 11 en la plaza de Zorrilla.

El Ayuntamiento recuerda que diversos establecimientos adheridos a la campaña, entre ellos Farmacias, locales comerciales y hosteleros, están identificados con una pegatina y se puede acudir a ellos en caso de una situación de agresión durante su horario habitual.

MÁS DE 2.300 PERSONAS ATENDIDAS EN 2025.

El alcalde ha aportado datos de la pasada edición de las Fiestas, celebradas entre el 5 y el 13 de septiembre de 2025, cuando señala que no se registraron casos de "agresiones sexistas" y aproximadamente entre 2.300 y 2.400 personas pasaron por los Puntos Violeta, con los días 12 y 13 como jornadas de mayor afluencia, con unas 450 y 400 personas, respectivamente.

Pese a no registrar casos de agresiones, estos espacios permitieron intervenir ante diferentes situaciones que requirieron atención, acompañamiento o derivación.

El principal perfil de las personas atendidas fue el de jóvenes de entre 15 y 25 años, aunque también acudieron familias con menores y personas adultas.

La participación fue mayoritariamente femenina, si bien se registró también una presencia significativa de hombres.

Asimismo, los Puntos Violeta recibieron a personas extranjeras, principalmente francesas, portuguesas e italianas, interesadas en conocer el funcionamiento y la finalidad de estos espacios.

"El objetivo no es solo actuar cuando ocurre una situación de riesgo, sino también informar, sensibilizar y ofrecer herramientas, especialmente a los jóvenes, para identificar y rechazar determinados comportamientos", ha destacado Jesús Julio Carnero.

También se ofreció atención y orientación ante una situación relacionada con el consumo de alcohol y cannabis.

De este modo, el Ayuntamiento destaca que los Puntos Violeta se consolidaron durante la pasada edición como espacios de seguridad, información, prevención, acogida y apoyo, más allá de la intervención específica ante una agresión sexista.

La experiencia de 2025 también permitió comprobar la importancia de adaptar las acciones de sensibilización a los distintos públicos. Las dinámicas y juegos facilitaron especialmente la interacción con jóvenes y familias, obteniendo una respuesta generalmente positiva.

Además, se detectó una "demanda significativa de información" por parte de familias con menores, profesorado, monitores y profesionales vinculados al trabajo con jóvenes, lo que pone de manifiesto el interés por trasladar la prevención y la sensibilización también al ámbito educativo y familiar.

Entre los materiales distribuidos, la pulsera fue el elemento más demandado, especialmente entre la población joven, hasta el punto de que las existencias resultaron insuficientes. Los sombreros y pines también tuvieron una buena aceptación, mientras que las mochilas funcionaron principalmente como soporte para la distribución de información y recursos.

"Queremos que cualquier persona que se encuentre en una situación de miedo, acoso o riesgo sepa que puede acudir al Punto Violeta, pedir ayuda y recibir orientación y acompañamiento", ha afirmado el alcalde.

El Ayuntamiento ha recalcado que la prevención de las agresiones sexistas es "una responsabilidad compartida y agradece la colaboración de las entidades sociales, asociaciones, profesionales, establecimientos y cuerpos y servicios que participan en el desarrollo de la campaña".

"La prevención funciona mejor cuando toda la ciudad se implica", ha concluido Jesús Julio Carnero.

PROTESTA DEL CONSEJO DE LA MUJER.

La presentación de la campaña ha estado acompañada por la protesta de los colectivos y sindicatos que forman parte del Consejo de la Mujer, así como de partidos de la oposición, con presencia incluso de representantes provinciales del PSOE --la vicesecretaria general Patricia Gómez Urbán y el secretario de Organización Francisco Ferreira--.

Varias decenas de personas han desplegado unos carteles en los que se defendía que la violencia de género no es lo mismo que la violencia doméstica, en relación a la sustitución del primer término por el segundo en el protocolo de VIVA para la asignación de vivienda protegida.