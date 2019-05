El Ayuntamiento de Valladolid mantiene la situación 1 por contaminación atmosférica por ozono aunque bajan los niveles

Publicado 16/05/2019 17:33:47 CET

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid mantiene este jueves activada la situación 1, preventiva, del Plan de Acción en situaciones de alerta por contaminación atmosférica ya que durante este miércoles también se superó en una estación de medición, la de Valladolid Sur, el valor de 100 microgramos por metro cúbico de las medias octohorarias.

De esta manera, el miércoles fue el cuarto día consecutivo de superación, al repetirse la situación que se ha dado desde el pasado domingo, día 12.

Eso sí, este miércoles ya solo la estación de Valladolid Sur superó los 100 ug/m3 de media octohoraria, mientras que el lunes y el martes este mismo centro había alcanzado o incluso sobrepasado los 120 ug/m3, que se fijan como límite para activar el nivel 2, de aviso, si se superan durante tres días seguidos.

En todo caso, este jueves se mantiene por tanto la situación 1, preventiva, establecida en el Plan de Acción, con las consiguientes

medidas informativas.

La previsión meteorológica es de descenso de temperaturas a partir de la noche de este jueves, por lo que las concentraciones de ozono descenderán. No obstante, se recomienda no realizar ejercicios físicos de alto rendimiento en las horas centrales del día y a las personas sensibles, tales como niños, ancianos, y personas con enfermedades

respiratorias, que no realicen esfuerzos físicos desacostumbrados y prolongados al aire libre.

El Ayuntamiento mantendrá la información regular sobre la evolución del episodio hasta que el mismo concluya.