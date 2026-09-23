El Ayuntamiento de Valladolid y MicroBank impulsan el emprendimiento local con una línea de microcréditos de un millón

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el director territorial de Caixabank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, durante la presentación de la iniciativa de financiación - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid y MicroBank, el banco social de CaixaBank, han firmado un convenio de colaboración para facilitar la financiación de proyectos empresariales en la ciudad a través de microcréditos, una iniciativa "pionera" que establece una línea de financiación de un millón de euros destinada a potenciar el autoempleo, incentivar la actividad emprendedora y apoyar tanto la creación como la ampliación de microempresas.

El acuerdo, coordinado por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, IdeVa, ha sido rubricado por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el director territorial de Caixabank en Castilla y León, Gerardo Cuartero.

Durante la rueda de prensa celebrada este miércoles para dar a conocer los detalles del acuerdo, el primer edil ha destacado la importancia de facilitar el acceso a la financiación de los pequeños proyectos y de las personas que quieren emprender.

Carnero ha explicado que esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal para atraer inversiones y favorecer que las ya existentes puedan mejorar, con actuaciones que abarcan desde grandes proyectos hasta iniciativas de menor dimensión y carácter social.

En este contexto, ha señalado que la financiación constituye un elemento "muy importante", aunque en ocasiones las personas interesadas desconocen las posibilidades existentes.

El alcalde ha señalado que el convenio pretende poner en contacto a los emprendedores con MicroBank, el banco social de CaixaBank, a través de la colaboración del Consistorio y de entidades como Secot y ATA, puesto que el objetivo es que quienes tengan una idea o un proyecto y no sepan cómo encauzarlo puedan recibir orientación y conocer las opciones de financiación disponibles.

En este sentido, ha animado a los medios de comunicación a contribuir a la difusión de esta posibilidad para que las personas interesadas puedan acudir a las entidades colaboradoras, recibir asesoramiento y posteriormente acceder a MicroBank.

Por su parte, el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, ha explicado que el convenio busca facilitar el acceso a financiación a personas que pueden tener dificultades para acudir a los canales bancarios tradicionales al no disponer de garantías suficientes.

Según ha detallado, MicroBank asume el riesgo de estas operaciones y las entidades colaboradoras ayudan a los emprendedores a identificar sus proyectos, asesorarles y elaborar un plan de viabilidad que posteriormente estudia la entidad financiera.

Cuartero ha señalado que el objetivo es que una idea pueda convertirse en un proyecto con viabilidad económica y capacidad para generar el flujo de caja necesario para devolver la financiación. Para ello, ha destacado el papel de las entidades colaboradoras, que acompañan al emprendedor en la elaboración del plan de viabilidad antes de que este sea remitido a una oficina de CaixaBank para su estudio por MicroBank.

El director territorial ha indicado que este modelo ya se ha aplicado en Castilla y León y ha apuntado que durante el año pasado se formalizaron 137 operaciones de microcrédito por un importe total de 2,7 millones de euros, con una financiación media de 19.987 euros.

Asimismo, ha señalado que el volumen de estas operaciones creció un 39 por ciento, mientras que cerca del 92 por ciento de los proyectos que se han financiado son viables y han salido adelante, lo que habla de la "efectividad" de este programa de financiación.

Cuartero también ha apuntado que la creación de empresas en Castilla y León ha aumentado un 0,2 por ciento, frente al 1,7 por ciento registrado a nivel nacional, y ha defendido la colaboración entre las instituciones públicas y privadas para favorecer el emprendimiento y contribuir a mejorar estos datos.

CONDICIONES Y PROCESO DE SOLICITUD

El convenio con MicroBank, que permite llegar a personas emprendedoras con mayores dificultades de acceso a la financiación por encontrarse en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión sociolaboral y económica, tiene como destinatarias tanto personas físicas y autónomas con un proyecto de autoempleo, como personas jurídicas, en concreto microempresas con menos de diez trabajadores y con una facturación anual inferior a dos millones de euros y cuyos productos o servicios generen un impacto social medible.

La ayuda de MicroBank financia el 100 por ciento de la inversión con un máximo de 30.000 euros en el caso de los autónomos y hasta 50.000 euros cuando se trate de microempresas, no exigiendo garantía real ni condición de aval, excepto cuando el titular sea una persona jurídica, en cuyo caso se requerirá aval de los socios. Sobre las condiciones económicas, tienen una periodicidad mensual hasta un plazo máximo de 72 meses y hasta seis meses de carencia.

IdeVa, que tiene como misión contribuir al progreso y bienestar de la sociedad facilitando financiación a aquellos colectivos y proyectos donde se genere un impacto social favorable, contará con la colaboración de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT Valladolid) y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) para llevar a cabo el proyecto.

En concreto, la Agencia se compromete a detectar las necesidades de financiación existentes con el fin de promover el autoempleo y el establecimiento, consolidación o ampliación de microempresas y negocios de autónomos.

A continuación, y con el fin de garantizar la viabilidad de la propuesta, que debe acompañarse de un plan de empresa, coordinará con SECOT y ATA la redacción de un informe de viabilidad que tendrá que contar con su visto bueno para ser atendido por MicroBank, que recibirá los proyectos seleccionados para su análisis y aprobación, si procede, de la financiación.

El criterio de concesión de microcréditos por parte de MicroBank atiende fundamentalmente a la confianza en la persona o el equipo que solicita el préstamo y la viabilidad del proyecto, de modo que pueden acceder emprendedores que carezcan de garantías o avales suficientes para acudir a la banca ordinaria.

UN CENTENAR DE PROYETOS EN VALLADOLID

Este acuerdo se enmarca en la apuesta de IdeVa por la promoción de acciones que accesible y adaptada a sus necesidades. En este ámbito mantiene activo desde 2024 un convenio con la Sociedad de Garantia Recíproca Iberaval, que, con una aportación municipal de 50.000 euros en 2025, ha beneficiado a 63 emprendedores con bonificaciones a través de 33 operaciones por valor total de 1,26 millones de euros.

Además, los servicios de atención a personas emprendedoras y microempresas de IdeVa, han asesorado cerca de 100 proyectos en 2025; de ellas, cerca de un 80 por ciento quería crear una empresa.

Se trata de un programa que se desarrolla en colaboración con entidades especializadas como Secot, Ata, Tradecyl y otras organizaciones con las que el Consistorio pone a disposición una tutorización a la medida: planes de empresa, acompañamiento para la puesta en marcha o evolución de los proyectos, financiación, aspectos laborales, fiscales y otras necesidades.

Cabe mencionar también que el área de Emprendimiento de IdeVa desarrolla varias líneas de apoyo: emprendimiento, autoempleo y pymes; dinamización empresarial, modernización, internacionalización y resiliencia; captación de inversiones y apoyo al talento joven y universitario.