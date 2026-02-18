Ayuntamiento de Valladolid niega inacción ante la manifestación del sábado y afirma que deben proveerse por sus medios

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha respondido este miércoles al comunicado remitido por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León y ha defendido que su actuación ante la petición de este colectivo para la manifestación convocada el sábado 21 de febrero "en ningún caso puede interpretarse como eludir responsabilidades", al tiempo que han afirmado que "corresponde a la entidad organizadora la provisión de los medios materiales necesarios".

En el comunicado, la Plataforma aseguraba que estudian denunciar por prevaricación al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ya que aseguraban que no habían obtenido respuesta a dos comunicaciones en las que solicitaban la cesión de un estrado para la realización del acto final de la manifestación, así como una toma de luz para el estrado.

Ante el comunicado remitido a los medios ayer, el Ayuntamiento considera necesario reiterar su "respeto absoluto al derecho fundamental de manifestación reconocido en la Constitución Española", así como su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente.

Han asegurado que el Gabinete de Gobierno y Relaciones trasladó a los convocantes que "corresponde a la entidad organizadora la provisión de los medios materiales necesarios para el desarrollo del acto".

"En ningún caso puede interpretarse que el Ayuntamiento haya eludido sus responsabilidades", han defendido. De hecho, han aseverado que "muy al contrario, dentro del ámbito de sus competencias, ha actuado conforme al marco legal establecido, coordinando con la autoridad gubernativa, la Subdelegación del Gobierno, las medidas necesarias en materia de seguridad, movilidad y convivencia, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la manifestación y el respeto a los derechos del conjunto de la ciudadanía".

Asimismo, han apuntado el Servicio de Ocupación de Vía Pública ha atendido a la Plataforma en relación con las cuestiones planteadas en su solicitud.

Del mismo modo, han mantenido que la intervención de la Policía Municipal, servicio dependiente del Ayuntamiento, "forma parte de los mecanismos ordinarios de coordinación técnica que se activan ante este tipo de convocatorias, y responde al compromiso municipal de facilitar que los eventos comunicados se desarrollen en condiciones adecuadas".

El Ayuntamiento ha mostrado sus discrepancias sobre valoraciones "vertidas" en el comunicado de la coordinación de la Plataforma, tales como las "alusiones a una supuesta falta de interés institucional, a preferencias por otro tipo de eventos o a la existencia de un trato desigual por motivos ideológicos".

"Estas afirmaciones constituyen interpretaciones subjetivas que no se corresponden con la actuación objetiva y neutral que guía la actuación municipal", han añadido.

La Institución municipal ha insistido en que actúa "con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad y servicio al interés general, con independencia del contenido o la naturaleza de las convocatorias que se desarrollen en la ciudad".

El Ayuntamiento de Valladolid ha reiterado, asimismo, su "voluntad de colaboración dentro del marco competencial que le es propio y su compromiso con el respeto a los derechos fundamentales y a la convivencia en la ciudad".